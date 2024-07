Pequín apadrinarà una cimera de Hamàs i Fatah sobre la futura Gaza

Hamàs i Fatah, les faccions que reivindiquen el control de Palestina, intentaran reconciliar-se de nou la setmana vinent. Serà a Pequín, una altra vegada mediadora en una zona de tradicional influència nord-americana. No es preveu fàcil després de fracassos encadenats durant gairebé dues dècades però la Xina pretén que el seu padrinatge greixi una entesa imprescindible per a la reconstrucció després de la guerra.

Les representacions es reuniran durant tres dies, en ocasions a soles i en altres amb el cap de la diplomàcia xinesa, Wang Yi, bregat en mil batalles i amb un recomanable perfil conciliador. L’equip de Hamàs està encapçalat per Ismail Haniyeh, el seu líder polític, mentre que per Fatah acudirà el seu vicepresident, Mahmoud al-Aloul. La comunitat àrab s’ha obstinat per acostar-los, sempre animats per Egipte, i també la Xina, que ja els va acollir a l’abril. "La Xina i Palestina comparteixen una vella amistat. Recolzem el diàleg entre les seves diferents faccions perquè aconsegueixin la reconciliació i la solidaritat. Continuarem treballant per a aquest fi", va dir Pequín després que els seus convidats partissin sense cap acord. El nou intent remarca el rol de la Xina com a força per l’estabilitat i la pau.

És urgent que Hamàs i Fatah treballin colze a colze en la futura Gaza. La factura serà milionària i involucrarà bona part de la comunitat internacional. Amb Hamàs en el poder, etiquetada com a organització terrorista per alguns governs, es complica la col·laboració de Brussel·les i Washington.