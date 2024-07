Alts càrrecs demòcrates avancen que Biden es retirarà en els propers dies

La pressió sobre Joe Biden perquè renunciï a ser candidat a la reelecció s'està fent insostenible per al president demòcrata de 81 anys. És una lluita interna que s'ha fet encara més dura aquests darrers dies pel posicionament públic de les figures més poderoses del partit, incloent-hi l'expresidenta de la Cambra de Representants Nancy Pelosi i els líders de la formació al Congrés, Chuck Schumer i Hakeem Jeffries, que han exposat de manera directa a Biden el mal que està fent a la formació i la necessitat d'abandonar. I diversos prominents demòcrates han dit confidencialment al diari 'Axios' que creuen que Biden acabarà decidint el seu adeu de la cursa presidencial contra Donald Trump els pròxims dies, fins i tot aquest cap de setmana mateix.

Públicament, des de l'equip de campanya de Biden i des de la Casa Blanca insisteixen, i a més de forma contundent, que no ha canviat res. Però les filtracions de les últimes hores sobre els missatges trasllats per Pelosi, Schumer i Jeffries mostren l'extremadament precària situació de Biden. També, amics i donants clau han expressat al propi Biden que estan segurs que no podrà guanyar contra Trump en les eleccions del novembre vinent i que, en cas de seguir, pot posar en risc fins i tot, la victòria demòcrata al Congrés.

Joe Biden aixeca la mà per saludar, aquest dimecres passat, a Las Vegas / Associated Press/LaPresse

A Biden se li ha traslladat que té molt difícil fer canviar la percepció pública sobre el seu estat fràgil i esvair els dubtes que existeixen en l'electorat sobre les seves capacitats físiques i cognitives, dubtes que es reflecteixen en enquestes: en una d'aquesta setmana mateix, el 65% dels demòcrates enquestats asseguraven que Biden no està capacitat per continuar fent de president. Ja fa temps que aquestes percepcions circulen, però van acabar de guanyar pes després de la desastrosa actuació de Biden al debat amb Trump el 27 de juny.

"Més receptiu"

Hi ha informacions que apunten que, després de setmanes d'autoclausura i desafiament, d'uns dies en què Biden s'ha encallat en el seu propi entossudiment i en una armadura creada per la seva família i els seus aliats i estrategs més propers, el president comença ara a estar “més receptiu” a escoltar els arguments dels qui l'insten a abandonar, o a estudiar enquestes que retraten el precipici electoral que amenaça el partit. També ha preguntat sobre les opcions que tindria Kamala Harris de guanyar Trump. La vicepresidenta és considerada el relleu natural i de consens en cas que ell llenci la tovallola.

És un moment difícil, amarg i decisiu per a Biden, que a més està aïllat des d'aquest dimecres a casa seva a la platja de Delaware per un contagi de covid-19. I tot això passa mentre Trump culmina aquest dijous a Milwaukee una convenció republicana que està sent rodona i immillorable per al republicà, reforçat després de l'atemptat fallit de dissabte.

Trump mostra un partit unit i entregat totalment a la seva figura i a la seva estratègia; es permet rebaixar públicament el seu discurs a la recerca de vots moderats i independents; i reconfigura definitivament la imatge dels republicans com el partit dels treballadors. Mentrestant, la campanya demòcrata s'ensorra.