HRW denuncia que Hamàs tenia "’increïblement ben planificat i organitzat" l'atac del 7 d'octubre

Nurit Hunwald encara recorda el rastre de sang que va tenyir els carrers del seu adorat quibuts de Be’eri el 7 d’octubre passat. «No puc esborrar de la meva ment tota la sang», assenyala. Aquell dia va canviar la història recent del Pròxim Orient. Centenars de membres de Hamàs, i d’altres milícies palestines amb presència a la Franja de Gaza, van destrossar el reixat que els separava d’Israel i van atacar civils i soldats a les comunitats frontereres del sud. Almenys 1.139 persones van morir i unes 250 van ser segrestades pels atacants.

L’Exèrcit israelià no va trigar a respondre amb la guerra més ferotge sobre l’enclavament palestí que arriba fins al dia d’avui. Nou mesos després del tràgic atac, Human Rights Watch (HRW) publica una nova investigació que denuncia els crims de guerra i crims contra la humanitat comesos aquell dia.

S’ha parlat molt del 7 d’octubre. La magnitud de la massacre i el factor sorpresa que encara genera interrogants van sacsejar per sempre la societat israeliana. Nou mesos d’investigació han permès a aquesta organització internacional aclarir més els fets d’aquell dissabte negre. «Un dels aspectes més importants de les nostres troballes és la identificació clara d’almenys cinc grups armats que van estar involucrats en els atacs i la possibilitat de vincular alguns d’aquests grups als llocs específics que van atacar, ja que quan es tracta de retre comptes a les víctimes, la clau és identificar els perpetradors», declara Belkis Wille, la directora associada de la divisió de Crisi, Conflictes i Armes i principal investigadora del nou informe de 236 pàgines.

«Tots aquests grups armats involucrats, abans del 7 d’octubre, havien sigut part d’aquesta sala de coordinació i operacions conjuntes dins de Gaza, cosa que porta a una altra troballa: l’increïblement ben planificat i organitzat que va estar aquest atac», explica Wille. El nivell de planificació de l’ofensiva per terra, mar i aire que demostra la investigació trenca amb algunes concepcions que s’han llançat en els últims mesos. «Tant Israel com Hamàs han utilitzat la narrativa que els que van cometre els pitjors abusos del 7 d’octubre van ser els civils de Gaza que van aconseguir creuar la tanca», assenyala. L’anàlisi de més de 280 fotografies i vídeos presos el dia de l’atac els ha permès concloure que, fins i tot els vestits de civil estaven «completament coordinats» amb els combatents, «utilitzaven walkie-talkies, rebien ordres i portaven armes», afirma.

A banda de l’observació de tot aquest material gràfic, HRW va entrevistar 144 persones, inclosos 94 israelians i altres ciutadans que van presenciar l’atac, familiars de les víctimes, membres dels equips de primera resposta i experts mèdics. La seva investigació s’ha centrat en els 26 punts civils que van ser atacats, i deixa fora les bases militars.

«La coherència de les tàctiques utilitzades en tots aquests llocs ens permet concloure que va ser un atac generalitzat contra la població civil, que va ser àmpliament planificat i pensat per portar a terme assassinats i prendre ostatges, per la qual cosa constitueixen crims contra la humanitat», declara la representant de HRW a aquest diari, i posa èmfasi que són la «primera organització que arriba a una conclusió legal que aquell dia es van produir crims contra la humanitat» i no només crims de guerra.

Ordre del Tribunal Internacional

Al maig, el fiscal en cap del Tribunal Penal Internacional va sol·licitar ordres d’arrest per als líders militars de Hamàs, Yahya Sinwar i Mohammed Deif, i el cap del buró polític del grup, Ismail Haniyeh, per crims de guerra i contra la humanitat. Amb aquestes noves troballes, HRW exigeix que s’inclogui en el cas responsables dels altres grups armats que van participar en la massacre.