Starmer nacionalitzarà el ferrocarril i crearà una empresa pública d’energia

El rei Carles III va presentar ahir els plans del nou Govern laborista en el tradicional discurs que dona inici al nou any legislatiu al Regne Unit. El monarca es va adreçar als membres de les dues cambres del Parlament de Westminster per fixar el que seran les línies mestres del primer ministre, Keir Starmer, els primers mesos del seu mandat. Unes propostes que estan marcades per l’estabilitat econòmica, les inversions en habitatge i infraestructures i la intervenció pública en sectors com els transports i l’energia, amb l’objectiu d’accelerar el creixement i d’alleujar el pes de l’augment del cost de la vida sobre les famílies treballadores.

«Garantir el creixement econòmic serà una missió fonamental», va dir el monarca, en nom del nou Executiu. «El meu Govern buscarà una nova col·laboració tant amb les empreses com amb els treballadors i ajudarà el país a superar els recents problemes del cost de la vida donant prioritat a la creació de riquesa per a totes les comunitats», va afegir, en uns actes marcats per la solemnitat i el simbolisme característics en aquest tipus d’ocasions. Starmer vol impulsar el creixement econòmic amb una reforma del sistema de planificació urbanística que permetrà la construcció de milers d’habitatges i d’infraestructures, i ha insistit en la seva aposta per l’estabilitat econòmica amb noves mesures per evitar que es repeteixi el terratrèmol financer provocat pel pressupost de l’ex primera ministra Liz Truss el 2022.

Inversions

El rei va anunciar la intenció del Govern de crear un fons d’inversions públiques i privades, destinat al desenvolupament d’energies verdes i d’indústries estratègiques, que permetrà la creació de desenes de milers de llocs de treball els pròxims anys. Així mateix, l’Executiu també es va comprometre a crear una nova empresa pública d’energia i a nacionalitzar els serveis ferroviaris, amb l’objectiu d’abaratir els preus i de reduir la pressió sobre les butxaques dels contribuents.

L’aposta per les energies verdes i per la transició ecològica suposa un gir respecte al Govern anterior, que va aprovar la concessió de noves explotacions petrolíferes al mar del Nord i va mantenir durant anys la prohibició a la instal·lació de nous projectes eòlics ubicats en terra ferma.

Quant als serveis públics, el rei va confirmar la intenció del nou Executiu de posar fi a les exempcions fiscals per a les escoles privades i la contractació de 6.500 professors per a l’escola secundària.

En matèria de sanitat, el primer ministre confia a reduir les llistes d’espera i a millorar l’atenció a la salut mental per als joves, al mateix temps que va destacar la voluntat d’aprovar definitivament la prohibició progressiva de la venda de tabac a les persones nascudes a partir del 2009, un projecte presentat inicialment pel Govern de Rishi Sunak i que es va quedar al calaix després de la convocatòria anticipada d’eleccions.

Política exterior

El Govern laborista també aposta pel continuisme en matèria de defensa, seguretat i política exterior. «El compromís amb l’OTAN continuarà sent infrangible. Mantindrem unes Forces Armades fortes, inclosa la dissuasió nuclear», va assegurar el rei, que va destacar, a més, la intenció del nou Executiu d’acostar postures amb la Unió Europea a escala comercial i de seguretat.

Starmer també té per objectiu aconseguir una cooperació més estreta amb la Unió Europea en matèria migratòria, una cosa que pretén complementar amb la posada en marxa del Comandament de Seguretat de Fronteres, un organisme que comptarà amb la participació de membres de les forces de seguretat i dels serveis d’intel·ligència i que tindrà com a principal objectiu el combat contra les bandes criminals que faciliten l’arribada irregular d’immigrants al país.

En total, van ser prop de 40 els projectes legislatius presentats ahir pel rei Carles III en nom de l’Executiu britànic. El contingut del discurs del monarca es debatrà a la Cambra dels Comuns i a la Cambra dels Lords a partir d’aquesta mateixa tarda i se sotmetrà a votació a finals de la setmana vinent, en un procés que suposa l’inici oficial de la nova legislatura sota el Govern laborista.