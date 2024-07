Von der Leyen promet "blindar" la UE amb un escut aeri, més policia i agents fronterers

La presidenta de la Comissió Europea i candidata a la reelecció, Ursula von der Leyen, ha promès lluitar contra els "extremistes" i "blindar" la seguretat de la Unió Europea amb un escut aeri europeu, més policia i guàrdies fronterers. En un discurs per demanar el suport del Parlament Europeu per repetir com a cap de l'executiu comunitari, Von der Leyen ha defensat una reforma dels tractats de la Unió Europea de cara a l'ampliació cap a l'est i reformular el Pacte Verd Europeu per millorar la "competitivitat" empresarial del bloc amb un nou Pacte Industrial Net. D'altra banda, assegura que promourà la inversió privada i pública en habitatge i que abordarà el "disseny addictiu" de les xarxes socials per "protegir la salut mental dels joves".

Pel que fa a l'àmbit internacional, Von der Leyen ha reiterat el seu suport a Ucraïna i ha demanat que s'aturi el "vessament de sang" a Gaza. Així, ha criticat obertament la visita del primer ministre hongarès Viktor Orbán a Moscou, aixecant una gran ovació a la cambra.

"Mai deixaré que s'accepti la polarització extrema a les nostres societats. I mai acceptaré que els demagogs i els extremistes destrueixin la nostra forma de vida europea. I avui estic aquí llesta per liderar aquesta lluita amb totes les forces democràtiques d'aquesta cambra", ha dit Von der Leyen, que busca el suport dels grups proeuropeus i de centre en una Eurocambra més ancorada a la dreta que mai.