La Xina espera l’oportunitat geopolítica i el xoc comercial

La Xina espera la tempesta com un vell mariner. Les va patir en l’anterior mandat de Donald Trump, les pateix amb Joe Biden i el cel no s’aclarirà en les pròximes dècades. Pequín sap que l’hostilitat està ja solidificada a Washington, que només ella uneix republicans i demòcrates i que la sinofòbia també cavalcarà sense brides en aquesta campanya electoral. Amb Trump a l’horitzó no hi ha més estratègia que cordar-se el cinturó de seguretat al comerç i aprofitar les oportunitats geopolítiques. La Xina ja coneix el pa que s’hi dona.

Els últims mesos de Trump a la Casa Blanca van exagerar la percepció dels seus desacords amb la Xina. La seva calamitosa gestió de la pandèmia i la dolorosa factura en vides li va aconsellar culpar Pequín de la barrabassada i cremar tots els ponts. Abans, però, a la Xina no se la veia gaire incòmoda malgrat la guerra comercial. La química va rebaixar qualsevol conflicte. Trump parlava de Xi Jinping com el seu "bon amic" i el va enterrar en afalacs quan el va visitar a Pequín. Qualsevol cimera de Xi i Biden sembla una visita al dentista.

Aranzels a les exportacions

Trump atiarà la guerra comercial. Ja va imposar aranzels del 25% a centenars de milers de milions d’exportacions xineses que Biden no ha aixecat. Pequín va esmorteir el cop aprofundint en mercats com el Pròxim Orient i el sud-est asiàtic i prioritzant l’autoconsum com a motor econòmic. Aquell proteccionisme li va costar als Estats Units gairebé 200.000 milions de dòlars i 245.000 llocs de treball, segons uns càlculs independents. L’aprovació dels aranzels d’entre el 60% i el 100% a tots els productes xinesos que ha promès Trump no és menys ambiciosa que aixecar un mur davant Mèxic.

Tindrien efectes devastadors per al món, suposarien a la pràctica el desacoblament de les dues economies globals més grans i un retrocés de diversos segles en la història de la humanitat. Trump haurà d’imposar-se a les veus assenyades del seu partit que alerten que multiplicarà la ja galopant hiperinflació. És segur que hi haurà fragor i declaracions grandiloqüents entre Pequín i Washington.

El menyspreu pel canvi climàtic, que va culminar amb la sortida dels acords de París, i pels tractats comercials internacionals, que jutja com a trituradores de llocs de treball nord-americans, ja va fer de la Xina durant el seu mandat el paladí de la lluita mediambiental i de la globalització. El retorn de les seves heterodoxes polítiques tornarà a deixar un buit que la Xina està encantada per cobrir.

La Xina ha insistit els últims mesos que, davant la volatilitat i egoisme nord-americans, el país representa la solidesa i els compromisos a llarg termini. "Washington ja havia perdut terreny al sud global pel seu doble criteri a Ucraïna i Gaza. Amb Trump, la Xina guanyarà encara més influència i respecte, perquè és evident que li fa més mal la política d’aliances de Biden", sosté el sinòleg Xulio Ríos.

