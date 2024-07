Biden assegura que té "moltes ganes" de tornar a la campanya la setmana vinent per seguir "exposant l'amenaça" de Trump

Joe Biden ha assegurat en un comunicat que té "moltes ganes" de tornar a la campanya presidencial la setmana vinent, un cop recuperat de l'afectació de covid-19 que l'ha obligat a fer una pausa, per seguir "exposant l'amenaça" del programa del seu rival republicà, Donald Trump. Enmig de les pressions creixents a les files dels demòcrates perquè Biden faci un pas al costat, el president es mostra ferm en la voluntat d'aplicar "la visió" que té per a Amèrica. Ahir mateix l'expresident Barack Obama afirmava que les possibilitats de victòria de Biden davant Trump han "disminuït", després dels dubtes que va generar la salut del president després del primer cara a cara entre els dos rivals.

Biden ho ha dit en un comunicat en què valora el discurs que Trump va fer ahir a la Convenció dels Republicans després que el partit confirmés la seva candidatura. Una candidatura enfortida, a més, per l'atemptat que va patir l'expresident, del qual en va sortir només amb una ferida de bala a l'orella malgrat que podria haver estat fatal si la bala hagués anat uns mil·límetres més a la dreta de l'apèndix afectat.

"Ahir a la nit els americans van veure el mateix Donald Trump que van rebutjar fa quatre anys", afirma Biden al text, que alhora acusa el republicà de no tenir pla per "unir" els habitants del país i ni per "millorar la vida dels treballadors".

"Els americans saben exactament on vol dur el país. Saben que va infligir dolor i crueltat a les dones d'Amèrica revocant 'Roe vs Wade'", la sentència de la Cort Suprema dels EUA que dictaminava que la Constitució del país protegeix la llibertat d'una dona embarassada per avortar.

"Saben que va destruir la nostra economia un cop i que infligirà dolor a la classe mitjana, que vol estripar els equilibris de la Constitució i governar com un dictador des del dia u", afegeix Biden.

"La visió fosca de Donald Trump per al futur no és el que som com a americans. Junts, com a partit i com a país, el podem vèncer i el vencerem a les urnes", ha reblat.