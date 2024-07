Trump accepta la nominació amb una crida a la unitat: "Em presento per ser el president de tot Estats Units"

L'expresident dels Estats Units Donald Trump ha acceptat la nominació per ser el candidat dels republicans a la presidència en les eleccions del novembre. En un discurs a la Convenció Nacional Republicana a Milwaukee, Trump ha fet una crida a la "unitat" i a "l'esperança". "Em presento per ser el president de tot Estats Units, no de la meitat, perquè no hi ha victòria si guanyes només la meitat", ha dit Trump en el que ha estat el primer discurs des de l'intent d'assassinat. L'expresident ha advertit que "res" l'aturarà d'assolir la "missió" perquè la seva "visió és justa".

"No ho farem malament. No farem marxa enrere i mai deixaré de lluitar per vosaltres", ha afirmat Trump en un discurs en què ha fet poques mencions al seu rival, Joe Biden, però sí ha dirigit crítiques al Partit Demòcrata, a qui ha acusat "d'utilitzar el sistema judicial com a arma i d'etiquetar el rival polític com a enemic de la democràcia".

"Si els demòcrates volen unificar el país haurien d'abandonar aquestes caceres de bruixes partidistes", ha dit.

Sobre l'intent d'assassinat, l'expresident ha afirmat que va moure el cap "en el darrer moment" i això és el que va evitar que l'atacant no "encertés el seu objectiu". "No seria aquí aquesta nit. No estaríem junts", ha assenyalat.

En el discurs, Trump també ha fet referència a la "invasió migrant" i ha insistit que tancarà la frontera amb Mèxic el primer dia si torna a la Casa Blanca.