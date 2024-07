Biden anuncia la seva retirada de la carrera per la presidència dels EUA

Joe Biden ha expressat en un comunicat que abandona la carrera per la presidència dels Estats Units aquest diumenge a la tarda.

Aquest és el comunicat íntegre:

Durant els darrers tres anys i mig, hem aconseguit grans progressos com Nació.

Avui Amèrica té l'economia més forta del món. Hem fet inversions històriques en la reconstrucció de la nostra Nació, en la reducció dels costos de medicaments receptats per a la gent gran i en l'expansió de la cura de salut assequible a un nombre rècord de nord-americans. Hem proporcionat atenció críticament necessària a un milió de veterans exposats a substàncies tòxiques. Aprovem la primera llei de seguretat d'armes a 30 anys. Vam nomenar la primera dona afroamericana a la Cort Suprema. I vam aprovar la legislació climàtica més significativa a la història del món. Amèrica mai no ha estat millor posicionada per liderar que avui.

Sé que res d'això no hauria estat possible sense vostès, el poble nord-americà. Junts, vam superar una pandèmia única en un segle i la pitjor crisi econòmica des de la Gran Depressió. Hem protegit i preservat la nostra Democràcia. I hem revitalitzat i enfortit les nostres aliances arreu del món.

Ha estat l'honor més gran de la meva vida servir-los com el seu President. I encara que ha estat la meva intenció buscar la reelecció, crec que és en el millor interès del meu partit i del país que faci un pas al costat i em concentri únicament a complir amb els meus deures com a President per la resta del meu mandat.

Parlaré amb la Nació més tard aquesta setmana per detallar més sobre la meva decisió.

Per ara, permeteu-me expressar el meu més profund agraïment a tots aquells que han treballat tant de valent per veure'm reelegit. Vull agrair a la Vicepresidenta Kamala Harris per ser una companya extraordinària en tota aquesta feina. I permeteu-me expressar el meu sincer agraïment al poble nord-americà per la fe i confiança que han dipositat en mi.

Crec avui allò que sempre he cregut: que no hi ha res que Amèrica no pugui fer quan ho fem junts. Només hem de recordar que som els Estats Units d'Amèrica.