Biden es retira de la carrera a la Casa Blanca, i ara què?

La campanya de les eleccions presidencials dels Estats Units està sent històrica. Després de l'intent d'assassinat contra el candidat republicà, Donald Trump, del passat dia 13 de juliol, set dies més tard, el que estava a priori destinat a ser el candidat demòcrata després d'arrasar en les primàries, Joe Biden, ha cedit finalment a les creixents pressions del Partit Demòcrata i ha anunciat que abandona la cursa electoral.

A partir d'ara, s'obre el procés per a triar un nou aspirant per competir contra Trump el pròxim 5 de novembre i, encara que Biden ha expressat el seu suport al seu número dos, Kamala Harris, no cal descartar que pugui haver-hi algun altre gir de guió en aquesta inèdita carrera a les urnes. Harris ha anunciat aquest diumenge que lluitarà per aconseguir la nominació demòcrata i ha demanat unitat: "Tenim 107 dies fins al dia de les eleccions. Junts, lluitarem. I junts, vencerem".

Convenció oberta o cerimònia per a ungir a Harris?

"La meva primera decisió com a candidat del partit el 2020 va ser triar Kamala Harris com la meva vicepresidenta. I ha estat la millor decisió que he pres. Avui vull oferir tot el meu suport i suport perquè Kamala sigui la candidata del nostre partit enguany. Demòcrates: és hora d'unir-se i vèncer a Trump. Fem-ho". Amb aquest missatge publicat a X (abans Twitter), Biden ha cridat aquest diumenge al partit a col·locar-se darrere d'Harris i treballar per a evitar que el republicà pugui tornar a la Casa Blanca.

A més de Biden, altres figures demòcrates destacades ja han manifestat el seu suport a Harris, com Bill i Hillary Clinton, i potencials rivals com la governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, ja ha dit que no reptarà a la vicepresidenta. El governador de Califòrnia, Gavin Newsom, va assegurar dies enrere que no es postularia contra la vicepresidenta, però a l'hora d'escriure aquestes línies encara no li havia traslladat el seu suport.

La decisió final la prendran els 3.939 delegats que es reuniran a Chicago entre el 19 i el 22 d'agost en la Convenció Nacional Demòcrata. La incògnita ara és si el partit s'unirà entorn d'Harris i la reunió és únicament un tràmit per a ungir-la o se celebra una convenció oberta amb més d'un candidat, la qual cosa obligaria els aspirants a realitzar una campanya expressa durant un mes a la recerca del suport dels delegats.

L'expresidenta de la Cambra de Representants i una de les dirigents més poderoses del partit, Nancy Pelosi, és partidària d'organitzar unes miniprimàries. Un altre dels pesos pesants, Barack Obama, també sembla inclinat per aquesta opció: "Tinc una confiança extraordinària en què els líders del nostre partit seran capaços de crear un procés del qual sorgeixi un candidat excel·lent".

Si no és Harris, qui?

Encara que cada minut que passa més demòcrates se situen al costat d'Harris, no cal descartar que pugui sorgir algun candidat que vulgui reptar a la vicepresidenta.

Entre els possibles noms que barregen els mitjans estatunidencs està Josh Shapiro, governador de Pennsilvània, qui en un comunicat aquest diumenge ha aplaudit la decisió de Biden per a "fer avançar al país, defensar la democràcia i protegir la llibertat" però no ha dedicat cap esment a Harris. 'The Washington Post' l'ha descrit com una de les estrelles en ascens "més intrigants" en la formació i té l'aprovació de tres de cada 10 votants que fan costat a Trump.

Altres potencials candidats són el governador d'Illinois, J. B. Pritzker, i el de Kentucky, Andy Beshear , el secretari de Transport, Pete Buttigieg, i els senadors Amy Klobuchar de Minnesota i Cory Booker de Nova Jersey.

Si és Harris, quines opcions té contra Trump?

Alguns mitjans dels EUA ja han estat mesurant quines opcions podria tenir Kamala Harris en un enfrontament contra Donald Trump. Segons l'últim sondeig de 'The New York Times', la vicepresidenta obtindria el 46% dels vots enfront d'un 48% del republicà, un resultat millor de l'atorgat a Biden (44% enfront de 47%).

El citat mitjà també ha analitzat enquestes en estats com Pennsilvània o Virgínia, on es juguen aquestes presidencials. En el primer, Harris només va un punt per sota de Trump, mentre que en Virgina guanyava per cinc punts. No obstant això, aquestes enquestes van ser realitzades abans de l'intent d'assassinat de Trump, per la qual cosa caldrà esperar als resultats de les que es recullin després de l'anunci de Biden de retirar-se i la decisió d'Harris de lluitar per la candidatura.

Qui serà el candidat a vicepresident? I Biden, seguirà fins al 20 de gener?

Al marge de qui serà el pròxim candidat demòcrata i quin paper realitzarà en les eleccions, s'obren altres interrogants sobre els pròxims escenaris que s'han obert després del pas al costat de Biden.

Un d'ells és a qui triarà Harris com a company de tiquet i possible vicepresident en el cas que arribi a la Casa Blanca.

Una altra incògnita que s'obre és si Biden continuarà sent president fins al pròxim 20 de gener, quan ha de prendre possessió del càrrec el seu substitut. Els republicans ja han anunciat que pensen presentar batalla en aquest camp. De fet, el recentment designat per Trump com a candidat a la vicepresidència, JD Vance, ja va escriure el divendres en la xarxa social X que si els demòcrates creuen que Biden "no té la funció cognitiva per a postular-se a la reelecció" tampoc la té "per a romandre com a comandant en cap".

Una línia argumental que ha seguit tant ell com molts altres dels seus correligionaris.