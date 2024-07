Xoc frontal a Geòrgia pel seu ingrés a la Unió Europea

Són temps políticament convulsos per al petit país caucàsic de Geòrgia. Amb àrees del seu propi territori fora del seu control, amb un Govern prorús i sobretot, la voluntat dels ciutadans de formar part de la Unió Europea, el país viu moments complexos. L’Executiu va tensar la corda amb l’aprovació de llei d’agents estrangers, una cosa que exemplifica el tortuós camí de Tbilisi en el seu camí europeu, l’objectiu més apreciat tant per l’elit i com pel poble de Geòrgia a mitjà i llarg termini.

A prop del 79% dels georgians volen formar part de la UE perquè entenen que pot beneficiar el seu país. És, per exemple, el cas de la María, una jove de Tbilisi. "Crec que entrar a la Unió Europea és l’objectiu de tots els països. Geòrgia ha de ser entre aquests perquè apreciem els valors europeus i volem compartir-los" explica. No obstant, remarca que no és una cosa simple. "No en podrem formar part fins d’aquí a 30 anys com a mínim. Els nostres territoris són ocupats, i per això no hem entrat abans, perquè ningú vol un conflicte obert amb Rússia". Es refereix als estats no reconeguts d’Abkhàzia i Ossètia del Sud, a mans rebels des de fa dècades.

Aquests dos territoris, tot i ser reconeguts com a part de Geòrgia per la major part de la comunitat internacional, funcionen com a petits estats independents gràcies al suport rus. Moscou puntualment fa acció d’annexionar-se Ossètia del Sud per unir-la a Ossètia del Nord, amb la seva homòloga del nord, que és una república reconeguda com a part de la Federació Russa.

La mateixa llei d’agents estrangers genera un tens debat i enverinat en el si dels georgians. La Tamar, de la costanera i turística ciutat de Batumi la contempla amb preocupació. "No ens aportarà res bo, portarà més tensió social. Jo treballo amb el sector del turisme, si algun veí o conegut per qualsevol raó decideix denunciar-me com a ‘agent estranger’ podria entrar en la llista negra" assegura. Tot i que la normativa vigent afecta oenegés, mitjans de comunicació i empreses, no inclou individus. Si la seva empresa fos titllada d’"organització finançada per una potència estrangera" podria constituir un revés per al negoci.