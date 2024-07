Cau la confiança dels argentins a Milei al caliu de la crisi

Javier Milei va rebre en les últimes hores una sèrie d’informes que devien estarrufar-li la pell: els argentins comencen a mostrar signes de contrarietat que no semblaven afectar-lo en els sondejos malgrat el pes d’una crisi econòmica i social que troba analogies amb el pitjor moment de la pandèmia. D’acord amb el tradicional «índex de satisfacció» que realitza la Universitat de San Andrés, un centre d’estudis que no sol ser titllada de «col·lectivista» pel president, el 63% de les persones entrevistades es troben entre els descontents amb el present. Només un 33% aprova la gestió de l’anarcocapitalista. Al maig, els argentins «satisfets» eren un 41%.

Per la seva banda, l’«Índex de Confiança en el Govern (ICG)» que difon la Universitat Torcuato Di Tella (UTDT) va donar compte d’una baixada del 3,7% respecte del juny. La presidència de Milei va obtenir 2,7 punts, un número menor al que van obtenir al complir set mesos en el poder Mauricio Macri i el peronista Alberto Fernández. Per la seva banda, la consultora Zuban Córdoba, una de les que el 2023 van predir la victòria electoral de l’ultradretà, va detectar que la imatge positiva de l’extertulià televisiu esdevingut cap d’Estat és del 43,6%, equivalent a la del governador de Buenos Aires, el peronista Axel Kicillof.

«Alternativa nacional»

Per a Gustavo Córdoba, la raó per la qual la popularitat de Milei no té una caiguda més pronunciada enmig de la turbulència financera i canviària és que els argentins encara no troben «una alternativa nacional» a la ultradreta. Tret de Kicillof, que mesura igual que el president, el dretà Macri té un rebuig del 63%. Encara «es mantenen certes expectatives o il·lusions de recuperació econòmica». Un altre sondeig, de CB Consultora Opinión Pública, mostra que Milei és encara ponderat en els municipis «bufons» de la perifèria de Buenos Aires.