L'Estat participa en la primera operació d'evacuació mèdica de la UE per traslladar infants procedents de Gaza

L'Estat ha participat en la primera operació d'evacuació mèdica coordinada per la Unió Europea que ha permès traslladar setze infants palestins de Gaza i les seves famílies d'Egipte a Espanya. L'operació, que s'ha dut a terme aquest dimecres, ha rebut el suport econòmic i operatiu del Mecanisme de Protecció Civil de la UE i ha comptat amb la col·laboració de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), el Fons d'Ajuda per als Infants Palestins (PCRF, per les seves sigles en anglès) i les autoritats de tots els països participants. A banda de l'Estat, els altres països de la Unió que han ofert assistència per a les evacuacions mèdiques i per al tractament i transport de pacients han estat Bèlgica, Eslovàquia, Itàlia, Luxemburg, Malta i Romania.

Segons ha destacat el comissari de Gestió de Crisi, Janez Lenarcic, "les evacuacions mèdiques són més necessàries que mai", en un context en què els hospitals que queden a Gaza estan "desbordats" i l'atenció sanitària es veu "greument afectada per la guerra en curs".

Al mateix temps, el dirigent eslovè ha demanat a Israel i a la resta d'actors que "continuïn respectant els compromisos adquirits i facilitin l'accés necessari perquè les evacuacions continuïn".