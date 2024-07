Brussel·les amenaça de portar Espanya als tribunals si no garanteix "fermament" els drets dels consumidors amb crèdits

La Comissió Europea amenaça de portar Espanyaals tribunals si no aconsegueix garantir "fermament" els drets dels consumidors amb crèdits. Així ho indica aquest dijous en un comunicat, on apunta que l'Estat i onze països més no han transposat "plenament" la directiva sobre els administradors i compradors de crèdits. "La directiva exigeix que els administradors actuïn de bona fe, de manera honesta i professional i que es comuniquin d'una forma que no constitueixi assetjament, coerció o influència indeguda", assenyala la Comissió, tot informant que Espanya i la resta d'estats disposen de dos mesos per corregir la situació. "En cas contrari, es podria decidir remetre els casos al Tribunal de Justícia de la Unió Europea", adverteix.

En un cas similar, Brussel·les ha decidit incoar un procediment d'infracció a l'Estat -el pas previ a un dictamen motivat- per "no haver conferit les facultats necessàries" a una autoritat competent per executar les noves tasques que estableix la Llei de Serveis Digitals, que té com a objectiu crear un entorn en línia "més segur".

De la mateixa manera que en el cas anterior, el país disposa de dos mesos per respondre a l'avís de la Comissió i, si aquesta no és satisfactòria, es podria procedir a l'obertura d'un dictamen motivat.

Serveis de navegació aèria

A banda dels avisos en el marc de l'àmbit digital, l'executiu comunitari també ha donat un toc d'atenció a l'Estat per no haver aplicat correctament determinades disposicions del sistema d'avaluació del rendiment i de tarifació del cel únic europeu per als sistemes de navegació aèria.

Segons la Comissió, els reglaments sobre el cel únic europeu "exigeixen que els estats membres distribueixin els costos comuns entre els serveis de navegació aèria de ruta i aproximació de manera proporcional i aplicant una metodologia transparent". Les deficiències detectades fan referència a un cobrament d'un nivell o distribució "inadequats" de costos a les companyies aèries, així com a incentius econòmics "insuficients" per als proveïdors de serveis.

Espanya, juntament amb 16 estats membres més, disposa de dos mesos per respondre a la Comissió Europea si vol evitar l'emissió d'un dictamen motivat.