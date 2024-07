Biden justifica la seva renúncia a la reelecció: "Defensar la democràcia que està en joc és més important que un càrrec"

El president dels Estats Units, Joe Biden, s'ha adreçat a la ciutadania nord-americana des del Despatx Oval per justificar la seva renúncia a la reelecció. "Venero aquesta posició, però estimo més el meu país; la defensa de la democràcia, que està en joc, és més important que ostentar qualsevol càrrec", ha assenyalat aquest dijous en un discurs televisat que ha durat poc més de deu minuts. Durant la intervenció, el líder nord-americà ha defensat que "la millor manera de seguir" per al partit i per al país és "passar el relleu a una nova generació" i ha reivindicat el paper de la ciutadania en les eleccions del pròxim 5 de novembre. "Aquí els reis i dictadors no manen, és el poble; la història està a les vostres mans", ha subratllat.

Al mateix temps, Biden ha plantejat els comicis com un esdeveniment de vital importància i que poden marcar el futur del país i el món. "Els Estats Units es troben en un punt d'inflexió, un d'aquells moments de la història en què les decisions que prenem avui determinaran el destí de la nostra nació i del món en les pròximes dècades", ha insistit.

Sense fer mencions explícites a Donald Trump, però sí deixant clar que la "idea d'Amèrica" es troba "sota amenaça", Biden s'ha compromès a continuar exercint les seves tasques de president durant els pròxims mesos que resten de mandat i ha finalitzat el discurs amb un toc personal. "Ningú pot interposar-se en el camí de salvar la nostra democràcia, i això inclou l'ambició personal; ha sigut el privilegi de la meva vida", ha sentenciat.