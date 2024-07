Barack i Michelle Obama expressen el seu suport a Kamala Harris com a candidata dels demòcrates

L'expresident dels Estats Units, Barack Obama, i l'exprimera dama Michelle Obama, han expressat el seu suport a la candidata dels demòcrates, Kamala Harris. En un missatge publicat a X acompanyat d'un vídeo, el matrimoni assenyala que Harris serà "una fantàstica presidenta per als Estats Units" i s'ha compromès a fer "tot el possible" perquè ocupi el Despatx Oval, en un moment que consideren "crític" per al país.

D'aquesta manera, Obama -una de les veus més influents dins el Partit Demòcrata nord-americà- trenca el seu silenci i esvaeix totes les incògnites. Des que Biden escollís Harris com la seva successora la setmana passada, Obama era l'única figura de gran pes dins el partit que no havia manifestat la seva opinió.

L'anunci del matrimoni Obama arriba el mateix dia en què la també actual vicepresidenta dels Estats Units s'ha reunit a Washington amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, per exigir-li un alto el foc immediat a Gaza i expressar-li que "no guardarà silenci" sobre els costos humanitaris a la Franja. No obstant això, també ha manifestat que els Estats Units mantindran "un compromís ferm amb Israel".