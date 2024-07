Un incendi calcina més de la meitat del poble de Jasper, a les Muntanyes Rocalloses

Un incendi forestal fora de control ha destruït més de la meitat de la localitat turística de Jasper, a les Muntanyes Rocalloses, al Canadà, segons han confirmat les autoritats canadenques.

Imatges publicades a les xarxes socials mostren els carrers de Jasper desolats amb bona part dels edificis reduïts a cendra. Sembla ser que el foc va començar el cap de setmana passat per un llamp. Se sumava, així, un incendi més als 176 que ahir, dijous, hi havia actius a Alberta.

Dilluns a la nit, per sorpresa dels veïns de Jasper, les autoritats canadenques van ordenar l'evacuació del poble, situat al cor del parc, després que un canvi en la direcció del vent empenyés les flames cap aquesta població, on a l'estiu resideixen unes 10.000 residents i uns 25.000 turistes. A aquestes persones, cal sumar-li les que hi poguessin haver acampades a l'interior del parc natural i a qui no es va poder notificar el desallotjament en persona.

Dimecres, els forts vents van alimentar el creixement encara més de les flames i aquestes, van començar a consumir edificis de Jasper.

Ja dijous al matí, el primer ministre del Canadà, Justin Trudeau, va autoritzar el desplegament de personal militar a Alberta per ajudar a combatre els 176 incendis (54 fora de control) que estan actualment actius a la província.

El Parc Nacional de Jasper és una de les joies naturals de Canadà i una de les seves principals atraccions turístiques. L'any passat, el parc, que es troba a la zona septentrional de les Muntanyes Rocalloses del Canadà, va rebre 2,48 milions de visitants.

La cap de govern de la província d'Alberta, Danielle Smith, ha declarat entre llàgrimes durant una roda de premsa que la localitat es recuperarà. "La màgia no s'ha perdut i mai no ho farà. El Govern d'Alberta proporcionarà el suport necessari a famílies i comunitats per recuperar-se i reconstruir-se més fort perquè les futures generacions puguin seguir experimentant aquesta comunitat única", ha reivindicat.