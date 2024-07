Turquia amenaça d’entrar a Israel per aturar la guerra a Gaza

El president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, ha amenaçat d’enviar tropes a Israel per aturar la guerra a Gaza durant un discurs en un acte del seu partit a la província de Rize difós per mitjans internacionals. “Hem de ser molt forts perquè Turquia no pugui fer aquestes coses ridícules amb Palestina”, ha advertit el líder turc, assegurant que igual que l’exèrcit del seu país va entrar a Líbia o el Karabakh, podria fer “una cosa similar” amb Israel.

La reacció de Tel-Aviv no s’ha fet esperar, i el ministre d’Exteriors, Israel Katz, ha comparat Erdogan amb Saddam Hussein per “amenaçar d’atacar Isarel” i li ha dit que recordi “com va acabar”.