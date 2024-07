Israel bombardeja llocs de Hezbol·là al Líban per l’atac de dissabte

La frontera israelianolibanesa crema. Després de l’atac de dissabte a la tarda que va deixar una dotzena de morts a Majdal Shams, les altures del Golan ocupades i annexionades per Israel, l’Exèrcit hebreu ha llançat atacs contra múltiples localitats situades al sud i el centre del Líban. Tot i que la milícia libanesa Hezbol·là ha negat l’autoria de la mortal agressió de dissabte contra un camp de futbol, les autoritats israelianes insisteixen a culpabilitzar-la i, com a represàlia, han bombardejat llocs del grup. "Ens assegurarem que Hezbol·là, el representant de l’Iran, pagui un preu per aquesta pèrdua", va dir el ministre de Defensa, Yoav Gallant, a X, posant èmfasi que els 12 morts eren nens i adolescents drusos.

"Hi ha 150.000 drusos a Israel, a més de milions de jueus i àrabs israelians; vivim un al costat de l’altre i tots patim el terrorisme de Hezbol·là", va insistir Gallant. L’atac va tenir lloc a la zona de les altures del Golan sirianes que van ser ocupades per Israel després de la seva conquesta en les guerres del 1967 i el 1973, i annexionades el 1981. Allà, es concentra la gran majoria de drusos de l’Estat hebreu, les famílies del qual, sovint, estan dividides per la frontera no reconeguda amb Síria. El perfil de les víctimes és el que encara fa posar més en dubte que Hezbol·là hagi sigut l’autor dels atacs, perquè, durant aquests gairebé deu mesos d’escaramusses diàries, la milícia libanesa només ha atacat llocs militars, amb què ha matat 21 soldats i 13 civils, i, a més, el grup xiïta, aliat del règim del president sirià Bashar al-Assad, considera que el Golan és territori sirià, per la qual cosa és molt estrany que ataqui el seu propi soci a la regió.

Per ara, no s’han registrat víctimes mortals al costat libanès. Des del 8 d’octubre, quan van començar els enfrontaments transfronterers, almenys 450 persones han mort en sòl libanès. Tot i que la majoria eren militants de Hezbol·là, uns 90 d’ells eren civils o no combatents. L’Exèrcit israelià va compartir a X que "entre els objectius atacats al Líban profund i meridional [durant la nit de dissabte], es troben (...) infraestructures terroristes de les zones de Shabriha, Burj al Shamali, Bekaa, Kfar Kila, Rab al Talatin, Jiyam i Tir Harfa". Més enllà d’aquestes localitats, s’han registrat atacs a la ciutat portuària de Tiro i en l’adjacent Abbasiya, i els avions israelians s’han endinsat fins a les urbs de Chmistar i Taraiyya, a la vall de la Bekaa, a un centenar de quilòmetres de la frontera i bastió del grup a l’est del Líban. També la Ràdio de l’Exèrcit israelià havia confirmat l’atac a una zona de Chebaa, "des d’on l’Exèrcit va dir anteriorment que s’havia disparat el projectil mortal contra Majdal Shams".

Escalada regional

A mesura que la violència va en augment, a causa de l’atac més mortífer en sòl israelià des de l’inici de la guerra i la promesa d’una dura resposta per part de l’Estat hebreu, creix l’alarma davant una possible escalada regional. Per la seva banda, l’Iran va advertir Israel aquest diumenge que qualsevol nova "aventura" militar al Líban podria tenir "conseqüències imprevistes". "Qualsevol acció ignorant del règim sionista pot portar a ampliar l’abast de la inestabilitat, la inseguretat i la guerra a la regió", va dir el portaveu del Ministeri d’Afers Estrangers iranià, Nasser Kanaani, que va afegir que Israel seria responsable de "les conseqüències i reaccions imprevistes a un comportament tan estúpid". En canvi, el secretari d’Estat nord-americà, Antony Blinken, va dir en una conferència de premsa a Tòquio que "tot indica que el míssil efectivament era de Hezbol·là". "Recolzem el dret d’Israel a defensar els seus ciutadans d’atacs terroristes", va afegir.

Les Nacions Unides van instar la matinada d’aquest diumenge tant el Govern d’Israel com el grup xiïta libanès Hezbol·là a exercir "la màxima moderació" i que "posin fi als actuals intercanvis de trets intensificats. Podria provocar una conflagració més àmplia que sumiria tota la regió en una catàstrofe increïble", va dir un missatge penjat per la missió de l’ONU al Líban (FINUL), amb presència de tropes espanyoles a la frontera. Aquest incident es produeix en un moment crucial per a les autoritats israelianes, que van anunciar aquesta setmana una "ofensiva decisiva" contra Hezbol·là després de mesos d’intercanvis de trets transfronterers. A les nou del vespre de dissabte l’Exèrcit israelià va indicar que estava "preparant una resposta" al suposat atac de Hezbol·là mentre el partit xiïta manté el seu silenci i continua sense reivindicar cap atac contra Majdal Shams.