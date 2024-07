Rússia expropia vivendes dels ucraïnesos a les zones ocupades

A les zones d’Ucraïna controlades per l’exèrcit rus, la propietat immobiliària es converteix en un dret relatiu, si no inexistent: depèn del que decideixi l’autoritat ocupant. Ho denuncia un informe ucraïnès sobre violacions legals derivades de la invasió, i amb la denúncia es col·loca a la vista un dany addicional, entre els ja coneguts de la guerra: les expropiacions d’immobles.

El mecanisme, que relata un treball del Ministeri ucraïnès per a la Reintegració dels Territoris Ocupats Temporalment, respon a una lògica de la invasió. Primer és purament militar; després, quan es consolida, esdevé lògica burocràtica. El procés afecta i angoixa milers de refugiats a Espanya i altres països europeus, confirmen fonts de l’entramat d’organitzacions d’ucraïnesos en la diàspora.

En el moment en què un batalló rus cronifica la seva posició en un llogarret o població gran, en aquest territori ocupat deixa de ser vigent la legislació ucraïnesa i es posen en vigor les lleis russes. Sobre aquest punt de partida Moscou es queda les cases que van deixar enrere veïns que fugen dels bombardejos i combats, però també les vivendes dels que no reconeixen l’autoritat administrativa russa, els que no són reconeguts com a ciutadans russos o, simplement, els que no tenen papers oficials, escriptures, rebuts, contractes, amb els quals acreditar herències o límits, segons explica el document publicat el mes de juny passat.

S’ocupen d’aplicar les expropiacions al principi membres de la policia militar que arriben després dels pilots d’avantguarda. Sovint no s’han d’executar llançaments, ja que els legítims propietaris, simplement, han desaparegut. Després la situació s’oficialitzarà de facto amb l’arribada de funcionaris de l’administració russa enviats per fixar la situació.

Metges, professors i policies

Així, cases preses en la invasió acaben habitades per metges, professors, policies i altres funcionaris enviats per Moscou, segons l’informe ucraïnès. Habitants de les àrees de Kherson i Melitopol han informat Kíiv de l’acció de grups de "visitants", que recorren els barris per comprovar que les vivendes han sigut reinscrites en el registre rus de la propietat. Si no és així, es requisen.