El Consell Nacional Electoral de Veneçuela declara Maduro guanyador de les eleccions i l’oposició parla de frau

El Consell Nacional Electoral (CNE) de Veneçuela ha declarat a l’actual president, Nicolás Maduro, com a guanyador de les eleccions, en una proclamació rebutjada per l’oposició, que considera que s’ha vulnerat la llei i exigeix l’entrega de totes les actes electorals. "Veneçuela té un president electe i és Edmundo González Urrutia, i tothom ho sap", ha afirmat la líder opositora, María Corina Machado. En una compareixença, el CNE ha dit que amb el 80% dels vots escrutats Maduro hauria guanyat amb el 51% dels vots i Edmundo González hauria obtingut el 44% dels vots. La pàgina web del CNE no funciona i alguns estats, com Espanya, esperen a la publicació de les actes oficials per reconèixer el resultat.

En la roda de premsa convocada pel Consell Nacional Electoral, el seu president, Elvis Amoroso, ha assegurat que la primera actualització de resultats -amb el 80% escrutat- marca "una tendència contundent i irreversible". Segons el CNE, la participació s'ha situat en el 60%, 14 punts més respecte a les eleccions del 2018.

Al mateix temps, l'òrgan electoral del país ha apuntat que durant la jornada de votació s'ha detectat "una agressió en contra del sistema de transmissió de dades".

Rebuig de l'oposició

Poc després de conèixer els resultats, la líder opositora María Corina Machado ha comparegut per rebutjar els resultats i criticar que les autoritats 'chavistes' "han violat de forma grollera la voluntat popular". "Hem guanyat en tots els sectors, estrats i estats del país; sabem el que ha passat avui", ha manifestat, reivindicant que el seu partit va fer un seguiment "hora per hora" de la participació i que disposa de "més del 40% de les actes". "Tota la informació coincideix que Edmundo González ha obtingut el 70% dels vots i Maduro un 30%", ha sentenciat.

Opositors de Maduro esperen als resultats de les eleccions / EFE / Matias Basualdo / Zuma Press / C

En la mateixa declaració, Corina ha anunciat noves accions durant els pròxims dies per "defensar la veritat" i ha apuntat que la situació viscuda en aquestes eleccions "no és un frau més". González, per la seva banda, ha declarat que s'han violat "totes les normes" i s'ha compromès a "no descansar fins que la voluntat del poble de Veneçuela sigui respectada". "La mentida té les cames curtes", ha afegit, deixant clar, al mateix moment, que el missatge de l'oposició no és la de sortir als carrers sinó apostar per "la reconciliació".

Reaccions espanyoles

El ministre d'Afers Exteriors del govern espanyol, José Manuel Albares, ha sol·licitat a les autoritats veneçolanes que presentin les actes de totes les meses electorals per "garantir resultats plenament verificables". En un missatge a X, el dirigent socialista ha evitat posicionar-se sobre els resultats publicats pel CNE i ha defensat que la voluntat "democràtica" del poble veneçolà "ha de ser respectada".

El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha estat més contundent. Pel cap de l'oposició espanyola, existeixen "raons sòlides" per pensar que els resultats anunciat "no respon al que va votar el poble". En dos missatges publicats a X, no només insta les autoritats electorals veneçolanes a fer públiques les actes, sinó que també exigeix una auditoria i "l'acceptació dels resultats".

Opinió de la comunitat internacional

En una línia similar a la dels dirigents del PSOE i el PP, l'alt representant per a la política exterior de la Unió Europea, Josep Borrell, qui ha reivindicat que la votació a Veneçuela transcorregués sota un clima "pacífic". "El poble ha votat sobre el futur del seu país de manera massiva i la seva voluntat ha de ser respectada; és vital assegurar la total transparència del procés electoral", ha assenyalat.

Altres veus de l'esfera internacional s'han expressat en la mateixa direcció. Un d'ells ha sigut el cap de la diplomàtica dels Estats Units, Antony Blinken, qui ha exigit un recompte "just i transparent". Altres com el president xilè, Gabriel Boric, han apuntat que els resultats publicats pel CNE són "difícils de creure" i ha assegurat que el país no reconeixerà dades que "no siguin verificables".

A l'altra banda, els presidents de Bolívia, Cuba, Hondures i Nicaragua, afins ideològicament al 'chavisme', han felicitat Maduro les seves felicitacions pels resultats.