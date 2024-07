Maten el líder polític de Hamàs, Ismail Haniyeh, en un atac que l'organització terrorista atribueix a Israel

El líder polític de Hamàs des del 2017, Ismail Haniyeh, ha estat assassinat durant la matinada d'aquest dimecres en un atac contra la seva residència a Teheran (Iran). La informació ha estat confirmada pel grup terrorista en un comunicat que recullen mitjans internacionals. Al mateix temps, Hamàs atribueix els fets a Israel, els quals qualifica de "batuda sionista traïdora".

Tel-Aviv encara no s'ha pronunciat sobre l'atac. La mort del líder de Hamàs es produeix hores després que Israel sí que reconegués l'autoria en l'assassinat del número dos de Hezbollah, Fuad Shukr, en un bombardeig al sud de Beirut (el Líban) com a resposta a la mort de 12 menors el dissabte passat en la zona dels Alts del Golan siris, ocupats per Israel.