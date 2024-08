Maduro militaritza els carrers de Veneçuela i crida a mobilitzacions

La crisi política veneçolana es desenvolupa amb signes de previsibilitat inquietants: les ciutats es militaritzen amb un toc de queda fàctic després de les expressions de rebuig de la proclamació oficial de Nicolás Maduro com a guanyador de les eleccions. Mentrestant, l’oposició assegura el contrari i esgrimeix les còpies de les actes com a prova d’un triomf "aclaparador" d’Edmundo González Urrutia.

Els incidents que van tenir lloc arran de les eleccions han provocat fins ara 11 morts. Dues de les víctimes són menors. Van ser arrestades 749 persones, d’acord amb la mateixa fiscalia general. La missió de l’ONU per a Veneçuela va detectar una "reactivació accelerada de la maquinària repressiva, que no va ser mai desmantellada". Maduro intenta fer valer el pes de l’Estat, a través de les forces de seguretat, i invoca el fantasma de la "Guerra Civil". També va dir que recorrerà novament a mobilitzacions per "guanyar el carrer".

Gustavo Petro, el primer president d’esquerres en la història colombiana –que, des de la seva assumpció, el 2022, va intentar sense sort mediar en el conflicte intern veneçolà– va suggerir una altra alternativa que, a aquestes hores, té la forma de la quadratura d’un cercle. "Proposem respectuosament arribar a un acord entre Govern i oposició que permeti el respecte màxim per la força que hagi perdut les eleccions. L’esmentat acord pot ser entregat com una declaració unilateral d’Estat al Consell de seguretat de les Nacions Unides".

El paper dels Estats Units

Davant la possibilitat que els Estats Units responguin a la crisi amb noves sancions econòmiques, el president colombià va sol·licitar també a Washington "suspendre els bloquejos i les decisions en contra de ciutadans veneçolans" que només generen "més fam i més violència de les que ja hi ha i promouen l’èxode massiu dels pobles". Finalment, Petro va considerar que Maduro "té avui una gran responsabilitat, recordar l’esperit de [Hugo] Chávez, i permetre que el poble veneçolà torni a la tranquil·litat mentre acaben les eleccions en calma i s’accepta el resultat transparent sigui quin sigui".

El Centre Carter, que ha participat en nombrosos comicis a Veneçuela, incloent l’observació de l’última contesa electoral que en principi va ser celebrada pel Govern, va emetre en la nit de Caracas una declaració lapidària. "El procés electoral de Veneçuela el 2024 no ha arribat als estàndards internacionals d’integritat electoral en cap de les seves etapes rellevants i ha infringit nombrosos preceptes de la mateixa legislació nacional". Els comicis es van desenvolupar "en un ambient de llibertats restringides en detriment d’actors polítics, organitzacions de la societat civil i mitjans de comunicació".

Maduro va respondre al Centre Carter amb la presentació d’un recurs d’empara davant la Sala Electoral del Tribunal Suprem de Justícia, històricament favorable al Govern.

Subscriu-te per seguir llegint