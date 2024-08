Els morts per les pluges a l’Índia ascendeixen a més de 150

L’Índia accelera les tasques de rescat en les condicions més complicades mentre creix el nombre de víctimes dels esllavissaments massius de terra dilluns a la matinada. Ja són 158 morts i 220 desapareguts, segons l’últim recompte oficial, cosa que acosta aquesta tragèdia als 400 morts que van causar les torrencials pluges el 2018. El Parlament ja estudia declarar aquests corriments de terra a Kerala, l’estat més castigat, com un desastre natural. El Govern ha promès pagaments de l’equivalent a 2.200 euros a les famílies dels morts i de 550 euros a les dels ferits.

Els treballs de salvament es van reprendre ahir al matí després que haguessin de parar-se la nit anterior. Es va posar més de 3.000 persones fora de perill en una cinquantena de refugis temporals, segons Nova Delhi. Els equips lidien amb xàfecs inclements, falta d’electricitat a bona part del districte de Wayanad, orografia abrupta i infraestructures arruïnades.

La caiguda d’un pont va recomanar l’ús d’helicòpters malgrat el risc en un context tan advers. Les crescudes van deixar aïllats Mundakkai i Chooralmala, la qual cosa va obligar l’Exèrcit a creuar-los a peu amb cordes. La tragèdia va convocar totes les divisions castrenses (terrestre, aèria i marítima), la Força de Resposta davant Desastres Naturals, el cos de bombers i el de policia.

Mentre dormien

La zona havia acumulat molta aigua quan a primera hora de dimarts es van succeir tres despreniments massius des dels turons. Moltes víctimes van ser sorpreses mentre dormien i no van tenir temps per posar-se fora de perill, va revelar el ministre en cap de Kerala, Pinarayi Vijayan. Un veí va revelar als mitjans locals que va veure diversos cadàvers coberts de fang als seus llits. Molts d’altres van ser arrossegats per les aigües desbordades i encara avui els equips de rescat remuntaven el corrent en llanxes i barcasses amb rems. La major part de les víctimes són treballadors del te, pel qual és cèlebre l’estat de Kerala.

