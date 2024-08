Els EUA reconeixen Edmundo González com el guanyador a Veneçuela

Els EUA van donar per guanyador de les eleccions veneçolanes l’opositor Edmundo González Urrutia. Però el Brasil, Colòmbia i Mèxic van evitar que l’Organització d’Estats Americans (OEA) aprovés una resolució que exigia a les autoritats electorals d’aquest país publicar immediatament les actes dels comicis de diumenge passat que van proclamar Nicolás Maduro. El text demanava que "es porti a terme una verificació integral dels resultats en presència d’organitzacions d’observació independents per garantir la transparència, credibilitat i legitimitat dels resultats". L’abstenció dels tres països no va semblar estar dissociada de l’anunci del mateix Maduro que les actes de la contesa estaran a disposició "en un 100%" en una data no concretada.

Brian Nichols, el sotssecretari d’Estat nord-americà per a Assumptes de l’Hemisferi Occidental, va assegurar durant la reunió que, "atesa l’àmplia evidència obtinguda per proves documentades", el candidat de la Plataforma Democràtica Unitària (PUD) va rebre "milions de vots més" que el seu contrincant i és el vencedor dels comicis. Els governs del món, va remarcar el funcionari, "haurien de reconèixer" el triomf de González Urrutia. En una clara referència als països que es van abstenir, Nichols va dir que, amb aquesta posició "només estaran permetent l’intent de frau massiu de Maduro i els seus representants, i el menyspreu envers l’Estat de dret i els principis democràtics".

Lideratge a prova

Les diferències en el si de l’OEA van ser evidents i no són alienes a una possible sortida política del perillós laberint veneçolà. Luiz Inácio Lula da Silva vol guanyar temps i, en un punt, l’acompanyen el seu col·lega colombià, Gustavo Petro, i mexicà, Andrés Manuel López Obrador. "No és un govern estranger el que ha de decidir qui és el president de Veneçuela", va dir el primer ahir.

La crisi veneçolana posa a prova el lideratge de Lula en dues direccions: cap a dintre, on el bolsonarisme mesura cada gest que envia cap a Caracas, i fora de les fronteres, on la seva capacitat de pressió i negociació ha de passar obstacles que desconeixia. Les converses sigil·loses amb Washington estan a l’ordre del dia. De manera sorprenent, la mateixa María Corina Machado, ubicada als antípodes ideològics de Lula, va reconèixer que per al Brasil no és indiferent el curs dels esdeveniments.