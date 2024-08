Disturbis i detencions en una altra nit de violència ultra al Regne Unit

Més de 90 persones van ser detingudes dissabte pels focus de violència que van esclatar aquell mateix dia a diverses ciutats britàniques durant protestes de l’extrema dreta, impulsades per l’atac del 29 de juliol contra un centre recreatiu a Southport, en el qual tres nenes van morir apunyalades. A Hull, Liverpool, Bristol, Manchester, Blackpool, Stoke-on-Trent i Belfast, els participants de les manifestacions van llançar ampolles de cervesa, pedres i cadires contra els agents, mentre es van incendiar contenidors d’escombraries i algunes botigues van ser saquejades.

El primer ministre britànic, Keir Starmer, va prometre total suport a les forces de l’ordre contra els «extremistes» que intenten «sembrar l’odi». Alguns mitjans han identificat fins a 30 manifestacions d’extrema dreta planificades per a aquest cap de setmana al país.

Les tensions van començar després que un jove de 17 anys, nascut a Gal·les i de pares ruandesos, entrés el 29 de juliol en un centre recreatiu de Southport on hi havia un taller de música amb temàtica de Taylor Swift i matés tres nenes i ferís vuit menors i dues persones adultes. Segons la policia, alguns agents van resultar ferits a Liverpool, on els manifestants van llançar maons i ampolles als policies, però els disturbis van continuar de matinada i una biblioteca va ser incendiada al barri de Walton. A Bristol, un grup cridava «Anglaterra fins que mori» i «Volem que ens tornin el nostre país».