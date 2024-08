L’hora del vicepresident

A l’hora de triar un candidat a vicepresident dels Estats Units, una màxima s’imposa sobre altres consideracions: el primer és no fer mal. Ho sap bé John McCain, que va cometre l’error més gran de la seva campanya el 2008 a l’escollir Sarah Palin, l’aprenenta governadora d’Alaska que deia veure Rússia des del seu balcó i que va ser una contínua distracció per les seves llacunes culturals i ficades de pota. I ho sap també el demòcrata George McGovern, qui va haver de desfer-se el 1972 del seu número dos, Thomas Eagleton, només 18 dies després de nominar-lo, una vegada va transcendir que es medicava amb potents antipsicòtics i patia un trastorn bipolar amb tendències suïcides. Per això és important fer els deures abans de decidir. Aquesta setmana li arriba el torn a Kamala Harris.

La californiana ha tingut molt menys temps de l’habitual per fer la tria, unes presses que s’expliquen pel precipitat canvi de cromos en la campanya demòcrata arran de la renúncia de Joe Biden. «Nosaltres crivellem candidats durant mesos», deia recentment David Axelrod, l’estrateg de Barack Obama. «Ells només han tingut uns dies, la qual cosa és molt estressant». D’acord amb NBC News, l’equip de Harris ha entrevistat sis candidats amb l’ajuda del despatx d’advocats de l’antic fiscal general de l’Estat, Eric Holder, encarregat d’investigar que no hi ha cadàvers a l’armari de cap d’ells. Tampoc metafòrics. Però serà la candidata la que prengui la decisió juntament amb el seu marit Doug Emhoff després d’entrevistar-se aquest cap de setmana amb tots els finalistes.

Els elegits són tots homes blancs, fet que s’explica per la intenció de compensar la identitat de la vicepresidenta, la primera candidata negra i d’ascendència asiàtica de la història. I també per acostar-se al vot de l’home blanc, particularment de l’Amèrica treballadora i pobra, un dels principals desafiaments demòcrates. Els finalistes són també políticament moderats, segurament per l’etiqueta de «progressista radical» que li ha penjat a Harris la campanya de Donald Trump, bastant allunyada de la realitat. «Aquesta és la seva oportunitat per demostrar als votants moderats i independents que té els seus interessos al cap i que no serà una presidenta d’esquerres», deia a ABC News una font de la campanya.

Altres criteris en l’equació

Tots els noms són en gran manera desconeguts per a la població. No necessàriament necessita una estrella, ja que ella mateixa ha aconseguit animar les bases i ressuscitar la moribunda campanya de Biden. En la lliça final hi ha quatre governadors (Josh Shapiro, Pennsilvània; Tim Walz, Minnesota; Andy Beshear, Kentucky, i J.B. Pritzker, Illinois), un senador (Mark Kelly, Arizona) i un ministre de Transport (Pete Buttigeig). L’entorn de la vicepresidenta ha dit que prefereix algú amb experiència executiva i amb afinitat personal.

Però hi ha també altres criteris. Prioritzar la geografia amb un polític ben valorat en un dels estats que decidiran l’elecció? Escollir un bon comunicador? O optar per un perfil que contrasti amb el seu per ampliar potencialment la seva base de votants? No s’haurà d’esperar gaire per saber-ho. S’espera que demà dimarts, com a molt tard, Harris anunciï l’elegit.