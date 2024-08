El canal de Panamà recupera el trànsit després d’un any de crisi per la sequera

El canal de Panamà ha donat per tancada la crisi de l’últim any per la greu sequera que ha assolat la regió, cosa que va obligar a reduir significativament el trànsit dels vaixells que hi passaven en condicions normals. Des d’ahir, atén 35 trànsits diaris de vaixells, com solia fer abans que la falta de pluja delmés el calat del canal, que uneix l’Atlàntic amb el Pacífic i concentra el 5% del trànsit marítim mundial. «Les operacions han tornat gairebé a la normalitat», va dir la seva administradora adjunta, Ilya Espino. Al setembre s’espera que augmentarà fins als 36 vaixells. «Ara per ara, anem en la direcció correcta», va afegir.

En condicions normals, la mitjana diària de travessies pel canal oscil·la entre els 35 i 36 vaixells, però la sequera estacional del 2023, la tercera més gran viscuda pel país d’ençà que hi ha registres, va obligar a reduir la circulació a 32 naus des del 30 juliol de l’any passat i a aplicar noves restriccions, segons informa l’agència Efe. El novembre de l’any passat van circular pel canal 22 naus al dia, un flux que va caure fins a 18 el febrer del 2024.

En els pitjors moments de la sequera, fins a un centenar de vaixells van arribar a fer cua durant 21 dies per travessar el canal, segons Reuters. El calat o la profunditat a què arriba dins l’aigua la part submergida d’una embarcació, i que és d’un màxim de 15,24 metres en aquesta via interoceànica panamenya, també es va reduir de forma esglaonada fins als 13,4 metres, tot i que des de l’11 de juliol és de 14,6 metres, d’acord amb la informació oficial. Al principi es va dir que les restriccions de trànsit tindrien un impacte de 800 milions de dòlars en els ingressos per concepte de peatges, una caiguda que seria parcialment compensada per la recaptació d’altres serveis.

Bones perspectives hídriques

Les autoritats del canal assenyalen que els pronòstics meteorològics amb què treballen «són molt bons» i s’espera que «aquest any i el que ve» hi haurà «bones dotacions de pluja» que mantinguin en nivells òptims els llacs artificials que alimenten la via: Gatún (1913) i Alhajuela (1935). El llac Gatún, el més gran i que té un nivell operatiu màxim de 26,67 metres, ara està en «84,40 peus [25,7 metres], i s’espera que a finals de setembre o inicis d’octubre arribi als 87 peus [26,5 metres]», va assegurar a l’agència Efe el supervisor de les rescloses de Cocolí (Pacífic), Jorge Pitti.

La gestió hídrica del canal no només ha quedat afectada per la crisi climàtica: els dos llacs subministren, a més, l’aigua a la capital panamenya, l’àrea metropolitana i zones circumdants, és a dir, a prop de la meitat de la població d’aquest país centreamericà de 4,2 milions d’habitants.