Kamala Harris escull Tim Walz, un governador de l'Amèrica rural, com a candidat a la vicepresidència

Un antic professor d'institut i entrenador de futbol americà, criat en pobles rurals diminuts de Nebraska i amb un quart de segle d'experiència militar com a voluntari a la Guàrdia Nacional. Kamala Harris ha elegit el governador de Minnesota, Tim Walz, com a candidat a la vicepresidència després de dues setmanes d'intens procés de selecció entre mitja dotzena d'aspirants. La demòcrata presentarà aquesta nit en societat el seu nou lloctinent en un míting a Pennsilvània al qual seguirà una gira per set dels estats que podrien decidir les eleccions del novembre.