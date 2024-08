Muhammad Yunus, líder del Govern interí a Bangladesh

El president de Bangladesh, Mohammed Shahabuddin, va acordar ahir nomenar l’economista Muhammad Yunus, reconegut el 2006 amb el premi Nobel de la Pau, com a cap del Govern interí després que els líders de les protestes antigovernamentals proposessin la seva candidatura, informa Efe.

Yunus liderarà el Govern interí arran de la dimissió i fugida de Bangladesh de l’ex primera ministra Sheikh Hasina dilluns, va dir el secretari de premsa de Shahabuddin, Mohammad Joynal Abedin. "El president va afirmar que el país està passant un període de transició. És important formar un Govern interí el més aviat possible per superar aquesta crisi", va afegir l’oficina presidencial en un comunicat. Representants del Moviment Estudiantil contra la Discriminació, organitzadors de les setmanes de protestes antigovernamentals que van fer caure Hasina i en les quals van morir més de 400 persones, van assenyalar en una roda de premsa que la decisió va ser presa després d’una reunió amb el president bengalí i els responsables de les forces de seguretat.

Yunus, de 84 anys, conegut com a banquer dels pobres, va rebre el Nobel de la Pau per haver fundat i dissenyat el Banc Grameen per combatre la pobresa al país mitjançant el desenvolupament del concepte de microcrèdit.