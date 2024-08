El detingut per l’intent d’atemptat al concert de Swift volia un bany de sang

Les autoritats austríaques estan segures d’haver «evitat una gran tragèdia» amb la suspensió dels concerts a Viena de Taylor Swift i davant la confessió d’un dels detinguts, un jove de 19 anys d’origen macedoni. El seu propòsit era causar «un bany de sang» amb tants morts com fos possible, havia fet jurat de «fidelitat» a Estat Islàmic (IE) i presumptament planejava un atemptat suïcida davant l’Ernst Happer Stadio o els seus voltants.

«Des de fa mesos estem davant una amenaça creixent. I els grans concerts són un objectiu clar», va afirmar el ministre de l’Interior austríac, Gerhard Karner, l’endemà de cancel·lar-se in extremis els tres concerts previstos per la superestrella a la capital austríaca. Karner va citar com a potencials precedents tant la matança registrada a la sala parisenca «Bataclan», el 2015, amb 130 víctimes, com la que va tenir lloc en el concert de l’estatunidenca Ariana Grande a Manchester, el 2017, amb 23 morts. També va esmentar la situació actual al Regne Unit, arran de la mort de tres nenes apunyalades a Southport per un jove de 17 anys en una festa amb música de Swift.

La decisió de cancel·lar els tres concerts de Viena es va produir després de la detenció el mateix dimecres de tres adolescents, de 19, 17 i 15 anys, el primer dels quals va oferir una «confessió completa» del que preparaven, segons el portaveu del ministeri de l’Interior, Franz Ruf. D’acord amb el seu relat, a finals de juliol el jove va deixar la seva feina advertint que preparava «una cosa gran». L’altre sospitós, dos anys més jove, va tallar també en aquells dies amb la seva parella, aparentment per concentrar-se en els preparatius al costat de l’altre sospitós. Havia estat recentment contractat per una empresa de seguretat privada per vigilar el recinte i se sospita que anava a facilitar l’acció del principal sospitós.

Els serveis secrets austríacs van començar a partir d’aquí a treballar «contra rellotge» per seguir els seus moviments i comunicacions. En un registre en el domicili del major dels dos detinguts i principal sospitós van trobar, a més de diners falsos i un focus de llum blava dels utilitzats per la policia, substàncies químiques, peròxid d’hidrogen, cables, detonadors i propaganda del radicalisme islàmic.