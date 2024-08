Un viatge de 8 dies de dos astronautes es pot allargar fins al 2025

Aquesta havia de ser la història d’un viatge exprés a l’espai. D’una excursió d’una miqueta més d’una setmaneta a uns 400 quilòmetres d’altura. D’una aventura espacial que, dins de l’espectacularitat que suposa tot allò relacionat amb aquest món, havia de ser bastant rutinària. Però les coses no sempre funcionen com un havia previst i aquesta història s’ha acabat torçant i s’ha convertit en un thriller digne de Hollywood.

Els astronautes nord-americans Barry Butch Wilmore i Sunita Suni Williams van sortir de la Terra el passat 5 de juny a bord de la primera missió espacial de Boeing i es van dirigir a una breu missió de tan sols vuit dies rumb a l’Estació Espacial Internacional. Una sobtada fallada a la nau Starliner els ha deixat encallats a l’espai. I ara, després de més d’un mes allà, els astronautes s’han vist obligats a allargar la seva estada sine die. Les últimes estimacions apunten que el viatge de tornada podria ajornar-se fins com a mínim el febrer del 2025.

El viatge de Butch i Suni és el primer que es realitza amb la nau Starliner desenvolupada per Boeing. El projecte acumulava gairebé una dècada de retards degut, per exemple, a diversos problemes de software i en els sistemes de propulsió de l’aeronau. En els primers vols de prova, realitzats entre 2019 i 2022, ja es van detectar diverses fallades relacionades amb les eines que permeten el moviment de la nau. Però després de mesos de revisions i diversos canvis substancials, tot apuntava que el gros d’aquests problemes tècnics s’havia solucionat i que, per tant, la nau era viable i segura per enviar astronautes a l’espai. Concretament, a l’emblemàtica Estació Espacial Internacional.

Pilots experimentats

Per a l’esperada estrena de l’Starliner es van escollir dos astronautes veterans, Butch i Suni. Tots dos són pilots experimentats de les Forces Armades dels Estats Units que, a més a més, poden presumir d’almenys dos viatges per cap a la gran plataforma espacial situada a centenars de quilòmetres sobre la superfície terrestre.

Els últims anys, han sigut moltes les missions espacials que s’han estrenat presumint de rostres coneguts i mediàtics com, per exemple, el magnat Jeff Bezos en el primer vol espacial de Blue Origin. Però en aquest cas, l’elecció d’un perfil d’astronautes més experimentats demostra que Boeing volia anar a cop segur. Volien, com és lògic, completar una primera missió impecable que establís les bases per a desenes de vols més. Però el destí els tenia reservat una cosa diferent.