Céline Dion acusa Trump d’utilitzar el tema de ‘Titanic’ sense permís

L’equip de Céline Dion i la seva discogràfica Sony Music Entertainment van condemnar ahir l’ús no autoritzat de la seva cançó My heart will go on, tema de la pel·lícula Titanic, en un míting del candidat republicà a la presidència dels Estats Units divendres a la nit.

La cançó i el seu videoclip es van reproduir en el míting de l’expresident dels EUA a Bozeman, Montana, en una pantalla gran situada a prop de l’escenari. "Honestament, aquesta cançó?", va escriure la cantant canadenca a X. "De cap manera està autoritzat aquest ús, i Céline Dion no recolza aquest o qualsevol altre ús semblant", va assegurar. Pel que sembla, la intèrpret es va negar a actuar en la presa de possessió de Trump el gener del 2017, quan l’expresident va assumir el càrrec després de guanyar les eleccions del 2016.

My heart will go on és el tema de Titanic, la pel·lícula dirigida per James Cameron i estrenada el 1997. Publicada originalment a l’àlbum de la cantant Let’s talk about love, la cançó es va convertir en una de les més escoltades de la història de la música a la ràdio i la televisió, i una de les més venudes, amb 18 milions de còpies.

L’artista, que pateix la síndrome de la persona rígida (SPR) i que no cantava en directe des de l’any 2020, va inaugurar els Jocs Olímpics de París el 26 de juliol passat cantant L’hymne à l’amour, una cançó d’Edith Piaf.