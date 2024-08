França, Alemanya i el Regne Unit exigeixen un alto el foc a Gaza "sense més retards"

El canceller d'Alemanya, Olaf Scholz, el president de França, Emmanuel Macron i el primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer, han exigit un alto el foc a Gaza "sense més retards". En un comunicat conjunt emès aquest dilluns, els tres països s'han mostrat "profundament preocupats" per l'augment de les tensions a la regió i han reclamat aturar tots els combats i alliberar els ostatges. En aquest context, han fet una crida a l'Irán a "evitar nous atacs que provoquin una major escalada de les tensions i que posin en perill l'oportunitat d'acordar un alto el foc". "L'Irán assumirà la responsabilitat de les accions que posin en perill aquesta oportunitat de pau, i cap país es beneficiarà d'una major escalada al Pròxim Orient", han conclòs.

En el mateix comunicat, els tres líders han lloat el "treball incansable" dels mediadors en les negociacions per un alto el foc a Gaza i s'han afegit a la petició impulsada la setmana passada pels Estats Units, Egipte i Qatar, on demanaven a Israel i Hamàs "reprendre de forma urgent" les negociacions per a un acord de pau. "Estem d'acord que no hi pot haver més demores i no escatimarem recursos per trobar un camí cap a l'estabilitat", han remarcat Scholz, Macron i Starmer.

La petició arriba en un moment de gran tensió al Pròxim Orient per la possible resposta de l'Iran a la mort en el seu territori del líder de Hamàs, Ismail Haniyeg. El règim de Teheran ja va advertir a la comunitat internacional que tenia dret a respondre a aquest atac d'Israel, motiu pel qual diversos països han recomanat als seus ciutadans abandonar el Líban, des d'on Hezbollah podria enfrontar-se amb Tel-Aviv. Una advertència que també s'ha fet seva Espanya, que ha recomanat no viatjar al país.