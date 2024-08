Els EUA neguen haver ofert a Maduro un indult si se’n va

Els Estats Units van negar aquest dilluns haver ofert una amnistia a Nicolás Maduro i els seus col·laboradors més pròxims en el Govern a canvi que abandoni la presidència i faciliti una sortida a la crisi derivada dels comicis del 28 de juliol. "No vam fer cap oferta a Maduro ni a ningú des de l’elecció", va dir el portaveu adjunt del Departament d’Estat, Vedant Patel, en resposta a una notícia publicada aquest dilluns per The Wall Street Journal sobre sigil·loses negociacions encaminades en aquesta direcció.

"Això no és cert". No obstant, Patel va assenyalar que Washington "està considerant un ampli ventall d’opcions per pressionar Maduro". El portaveu va dir que és moment que el Govern i l’oposició "iniciïn converses per a una transició pacífica", un full de ruta que el palau de Miraflores rebutja de manera emfàtica. Segons la publicació, la Casa Blanca ho ha posat "tot sobre la taula" per persuadir l’actual mandatari veneçolà de "sortir abans que acabi el seu mandat al gener".

Alhora, l’Administració de Joe Biden va demanar al Consell Permanent de l’Organització d’Estats Americans (OEA) que convoqui en les pròximes hores una reunió dels seus països membres per tal de discutir un projecte de resolució que exigeixi a Veneçuela la presentació de les actes amb els resultats dels comicis que van afavorir Maduro i que són rebutjats de pla per la Plataforma Unitària Democràtica (PUD), especialment pel seu candidat, Edmundo González Urrutia, i la líder d’aquest espai, María Corina Machado. Dotze dies enrere, l’organisme havia fracassat en el seu intent d’emetre un pronunciament d’aquestes característiques a causa de l’abstenció del Brasil, Mèxic i Colòmbia, els governs dels quals busquen una solució a la crisi.

Els moviments de la diplomàcia nord-americana es coneixen després que s’informés oficialment a Caracas sobre els "avenços" del Tribunal Suprem de Justícia (TSJ), que ha de donar la seva última paraula sobre els resultats electorals. El TSJ és considerat un apèndix jurídic del madurisme. Els jutges van informar que estan centrats en el "peritatge" de tot el material electoral "amb valor probatori", així com el vinculat a l’"atac cibernètic massiu del qual va ser objecte" el sistema informàtic del Consell Nacional Electoral (CNE), la credibilitat del qual no només va ser posada en dubte per l’oposició, sinó també pel Centre Carter, que va actuar com a observador de la contesa.

Decisions "inapel·lables"

El TSJ va anticipar que la seva "sentència definitiva" tindrà el "caràcter de cosa jutjada" i, per tant, les seves decisions seran "inapel·lables i d’obligatori acatament". Per als analistes no hi ha dubte que ratificaran la victòria de Maduro.

Machado ha reiterat que és "innegociable" el resultat de les eleccions del 28 de juliol que, insisteix, van donar el triomf a González Urrutia. La PUD diu tenir les proves que avalen aquesta certesa, mentre que el madurisme afirma que no tenen aquestes actes i que per això no les van presentar davant el TSJ. La dirigent de dretes ha convocat a una gran manifestació dissabte vinent per pressionar el palau de Miraflores.

Espanya aconsella limitar-hi els viatges

El Ministeri d’Exteriors ha actualitza les seves recomanacions per viatjar a Veneçuela després de les revoltes arran de les eleccions del 28 de juliol. A causa de les mobilitzacions als carrers, el departament que dirigeix José Manuel Albares ha demanat als espanyols que limitin els viatges a Veneçuela a «casos de necessitat» i demanen «extremar les precaucions» pels problemes de seguretat que presenta.

Des del 2 d’agost, Exteriors ja recordava que, «des de la celebració de les eleccions presidencials el 28 de juliol, s’estan succeint manifestacions i disturbis a Caracas i arreu del país, i hi ha desplegada una forta presència policial», assenyala la pàgina web del ministeri, que informa sobre els problemes de mobilitat que presenta el país, amb «talls de carreteres i autopistes».