Trump reapareix a X amb una entrevista amb Musk

La Comissió Europea ha exigit a X que compleixi amb la legislació europea per l'entrevista d'Elon Musk al candidat republicà a les eleccions dels Estats Units, Donald Trump. En una carta, el comissari per al Mercat Interior, Thierry Breton, ha avisat al propietari de la xarxa social que serà "extremadament vigilant" amb els missatges d'odi que es difonguin i ha avisat que "no dubtarà" a fer servir les seves eines per tal de "protegir" els ciutadans de la UE. Aquest dilluns Trump va tornar a X, l'antic Twitter, després de tres anys de silenci, i al vespre va mantenir una conversa amb Musk. L'entrevista va començar amb retard per un "atac massiu" a la xarxa social, segons va explicar Musk.

En la carta, Breton recorda al propietari de la xarxa social que ha de complir amb el reglament comunitari de serveis digitals (DSA, per les seves sigles en anglès), que vol combatre la desinformació a les grans plataformes i pretén controlar quins continguts es difonen.

"Tinc entès que estàs fent un test d'estrès de la plataforma", escriu Breton en el seu document. "L'insto a què garanteixi ràpidament l'eficàcia dels seus sistemes i que informi de les mesures adoptades", agrega. La carta recorda que X té més de 300 milions d'usuaris a tot el món.

Musk ha donat suport obertament a Trump per les pròximes eleccions nord-americanes que se celebraran al novembre. En la conversa d'aquest dilluns el propietari de la xarxa social ha assegurat que l'objectiu era que els "votants independents de ment oberta" poguessin fer-se una idea de com és parlar amb el dirigent republicà.