Biden diu que la incursió d’Ucraïna a Rússia crea “un dilema real per a Putin”

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha assegurat que la incursió de forces d’Ucraïna en territori de Rússia suposa un “dilema real” per al president rus, Vladímir Putin. En unes breus declaracions recollides per la premsa nord-americana, Biden ha assegurat que està en “contacte constant” amb Ucraïna, en un moment en què Kiív ha obert una nova fase en la guerra amb l’entrada de tropes en territori rus. De fet, ja hi ha dues regions russes en estat d’emergència, Kursk i Belgorod. El govern ucraïnès assegura que no pretén ocupar territoris russos, i el propi president, Volodímir Zelenski, admet que es tracta d’un “fons d’intercanvi”, és a dir, zones que es podrien posar sobre la taula en el cas de negociacions de pau.

El president ucraïnès ha assegurat estar en contacte constant amb els responsables de l’exèrcit, i ha admès que hi ha “batalles difícils i intenses” amb forces russes. “Les nostres forces continuen avançant a la regió de Kursk i el nostre fons d’intercanvi està creixent”, ha afirmat.

Segons les dades difoses per Ucraïna, el seu exèrcit controla 74 municipis de Kursk, que suposen uns 1.000 metres quadrats de territori rus.

Per la seva banda, l’encara Alt Representant de Política Exterior de la Unió Europea, Josep Borrell, ha reiterat el “total suport” de la UE a la lluita d’Ucraïna. “Putin no ha aconseguit trencar la resistència d’Ucraïna contra la seva injustificada invasió i ara està sent empès a retirar-se dins de territori rus”, ha afirmat Borrell.

Aquesta mateixa setmana, coincidint amb les incursions a Rússia, la Comissió Europea ha pagat a Kíiv 4.200 milions d’euros del fons de 50.000 milions previst per “mantenir l’estat ucraïnès en marxa mentre lluita per la seva supervivència”.

"Amb els nostres estats membres, hem ofert suport de fins a gairebé 114.000 milions d’euros a Ucraïna des de l’inici de la guerra de Putin”, va afirmar dimarts la presidenta Von der Leyen.