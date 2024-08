La inauguració d'un temple dedicat a Llucifer al Brasil provoca un gran enrenou

Els plans d'inaugurar un temple dedicat a Llucifer a prop de la ciutat brasilera de Porto Alegre, amb una estàtua de 5,5 metres d'alçada del dimoni, han provocat el rebuig de les autoritats locals i presumptes amenaces als fundadors.

El santuari disposa de cinc hectàrees en una àrea rural del municipi de Gravataí, al sud del país, i pertany a la Nova Ordre de Llucifer a la Terra, un corrent de la religió afrobrasilera Quimbanda que agrupa unes 100 persones.

L'estàtua alada del dimoni, feta de ciment i amb un pes de més d'una tona, és la imatge més gran de Llucifer al Brasil, segons els fundadors del temple.

El mestre Lukas de Barà da Rua, un dels líders de l'agrupació, va explicar a EFE que l'espai servirà per fer retirs espirituals en què s'aprofundirà en l'estudi dels dimonis. "Per a nosaltres són déus que les esglésies cristianes van acabar demonitzant perquè aquestes buscaven un enemic, un culpable dels errors humans", va afirmar aquest veí de Gravataí de 43 anys, que va afegir que "el bé i el mal estan dins de cadascú" i que ells no promouen "un culte a la maldat".

La instal·lació del santuari ha generat enrenou entre els habitants del municipi i les xarxes socials s'han omplert de centenars de missatges que demanen "misericòrdia" o insisteixen que "Jesús és el camí". Enmig de la polèmica, un tribunal va prohibir de manera cautelar la inauguració, prevista per a la matinada d'aquest dimecres, sota pena de multa diària de 50.000 reals (uns 9.000 dòlars o 8.300 euros) després d'una sol·licitud de l'Ajuntament de Gravataí. La decisió judicial es va basar en la manca de permisos de funcionament del lloc i també va citar la "inseguretat generada davant la gran repercussió" de la notícia.

Sense renunciar a inaugurar el temple més endavant, el mestre Lukas de Barà va recordar que s'acosten eleccions municipals al Brasil i que, a causa del pes de les esglésies evangèliques a la societat, cap polític vol tenir-les com a enemic.

L'agrupació, a més, va denunciar haver rebut amenaces i missatges d'odi transmesos per xarxes socials i per telèfon, i es va veure obligada a mantenir la ubicació del santuari en secret ia contractar una empresa de seguretat privada per garantir-ne la protecció. "Estem sent víctimes d'intolerància religiosa. El missatge de Jesús és d'amor a les persones, però el que hem vist dels adoradors és tot el contrari", va assegurar el fundador.