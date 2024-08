L'OMS declara l'emergència sanitària internacional per verola del mico per l'augment de casos a Àfrica

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha declarat aquest dimecres l'emergència sanitària internacional per verola del mico (o mpox). Ahir, l'organisme de salut pública d'Àfrica ja va declarar l'emergència continental per mpox, una malaltia infecciosa causada per un virus del mateix nom, que provoca erupcions doloroses, inflamació dels ganglis limfàtics i febre. La majoria de les persones es recuperen totalment, però algunes emmalalteixen greument. Es contagia per contacte físic.

Segons l'OMS, a Àfrica s'estan registrant brots de verola del mico de diferents variants, en diferents països, amb variats modes de transmissió i diferents nivells de risc. De fet, a la República Democràtica del Congo s'ha trobat un nou cep amb "potencial pandèmic".

La verola del mico ja va ser considerada entre 2022 i 2023 com una emergència sanitària d'abast internacional després d'expandir-se per alguns països de Africa i arribar a desenes de països d'altres regions. L'epidèmia va arribar també a Espanya i Catalunya i fa just dos anys va arribar a saturar unitats especialitzades en la detecció d'infeccions de transmissió sexual (ITS) com la de Drassanes, a Barcelona. Es va encebar, principalment, amb el col·lectiu d'homes que tenen sexe amb homes.

Encara que la verola del mico no és una ITS (perquè no es contagia només per via sexual, sinó també a través de secrecions respiratòries, objectes o per contacte directe amb l'infectat), sinó una infecció sexualment transmissible, sí que es comporta com una ITS, ja que els brots d'anys enrere a Espanya i Catalunya es van originar a partir del contacte físic sexual. La infecció va afectar llavors majoritàriament, a homes que tenen sexe amb homes, si bé cada vegada s'estén més a altres perfils poblacionals. A Barcelona, actualment i mancant que acabi l'estiu, s'estan detectant sol "casos aïllats" de verola del mico entre el col·lectiu LGTBI, segons fonts d'El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7. Centres com CheckPoint continuen oferint la vacuna contra la infecció als seus usuaris.