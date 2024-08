Musk i Trump, l’‘entrevista’

Donald Trump l’ha descrita com "la millor entrevista de la història". Tot i això, la xerrada que l’expresident dels Estats Units va mantenir a X (abans Twitter) amb el propietari d’aquesta xarxa social, el magnat tecnològic Elon Musk, es va saldar amb una allau de dues hores de desinformació, frases incoherents, acusacions a Kamala Harris, lloances a dictadors com Vladímir Putin i errors tècnics.

La "conversa" va arrencar de manera accidentada. Malgrat que estava programada per a les dues de la matinada (hora catalana), es va retardar a causa de fallades a la xarxa social. Musk va assegurar que havia sigut objecte d’un "atac massiu DDOS", una agressió informàtica que pretén col·lapsar els servidors, però empleats de la plataforma van assegurar a The Verge que no s’havia produït i que hi havia un "99%" de probabilitats que l’home més ric del món estigués mentint. L’explicació de Trump va ser que X s’havia vist "desbordada d’oients". El sistema havia d’acollir vuit milions d’usuaris simultàniament, però finalment només van ser 915.000.

Trump va començar la xerrada –que va confirmar el seu retorn a la xarxa social després de ser-ne explulsat el 2021 per incitar l’assalt al Capitoli– celebrant el "miracle" que li va permetre sortir pràcticament il·lès del fallit intent d’assassinat perpetrat el 13 de juliol. "La immigració il·legal em va salvar la vida", va explicar. Just abans que la bala li toqués l’orella, l’expresident va girar el cap per ensenyar al públic un gràfic sobre el descens de l’arribada de migrants durant el seu mandat. "Dormiré sempre amb ell", va dir fent broma.

Amb aquesta entrevista en prime time, Musk va oferir a Trump un espai amigable per impulsar la seva campanya per a les presidencials que els EUA celebren al novembre. El líder republicà va mirar d’aprofitar-ho durant dues hores amb atacs sovint plens de mentides. Així, va acusar el president Joe Biden, de 81 anys, d’estar "prop d’un estat vegetal" (ell en té 78) i d’obrir la frontera a "immigrants il·legals", si bé l’Administració demòcrata ha deportat gairebé tres milions de persones.

Durant les últimes setmanes, Trump ha intentat adaptar-se al pas enrere de Biden i a l’elecció de Harris com a substituta, un inesperat gir de guió en la carrera a la Casa Blanca que ha catapultat els demòcrates fins a capgirar les enquestes. En la seva xerrada amb Musk, l’expresident els va acusar de perpetrar un "cop" contra Biden i va arribar a assegurar que el partit el "va portar darrere del cobert i li va disparar". També va carregar contra Harris titllant-la de "liberal radical d’esquerres", si bé aquesta vegada no va qüestionar la seva raça.

Trump va malparlar dels seus adversaris polítics dient que "la mala gent del nostre Govern" era "més perillosa" que els enemics estrangers. Així, va elogiar els líders de Rússia, la Xina i Corea del Nord perquè estan "en el cim del seu joc", són "durs, intel·ligents i despietats" i "s’estimen el seu país". També va defensar que "s’avé" amb el president rus, Vladímir Putin; el xinès, Xi Jinping, o el nord-coreà, Kim Jong-un, "és una cosa bona".

Després de lloar aquestes autocràcies, el candidat republicà va carregar contra la Unió Europea (UE) afirmant falsament que és "impossible" vendre cotxes dels EUA al vell continent. "No són tan durs com la Xina, però són dolents –va remarcar–. No tracten bé el nostre país".

Elogis al presidenciable

La conversa entre els dos va deixar altres afirmacions poc coherents. Per exemple, Trump va assegurar que l’escalfament global no és l’amenaça més gran del planeta, ja que la pujada del nivell del mar permetrà tenir "més propietats davant el mar", sinó l’"escalfament nuclear".

Al llarg de les dues hores que va durar la xerrada, Musk va elogiar repetidament la gestió política i migratòria de Trump i, fins i tot, es va oferir voluntari per unir-se a una pròxima Administració trumpista com a membre d’una possible "comissió d’eficiència governamental".