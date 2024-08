Zelenski diu que les forces d'Ucraïna han capturat més d'un centenar de soldats durant la incursió al territori rus

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha assegurat que les forces d'Ucraïna ja han capturat més de cent soldats russos durant la incursió a la regió de Kursk, iniciada fa una setmana. En una publicació a la xarxa social 'X', el president ha detallat que l'exèrcit ucraïnès ha avançat d'un a dos quilòmetres en diverses zones de la regió des de primera hora d'aquest dimecres, i que això "accelerarà el retorn a casa" dels militars. "No oblidem ni un segon el nostre front oriental i he donat instruccions per reforçar l'ofensiva amb equips i subministraments", ha admès Zelenski. Actualment, hi ha dues regions russes en estat d'emergència, Kursk i Belgorod, tot i que el govern ucraïnès ha remarcat que no pretén ocupar territoris russos.