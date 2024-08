Més de 40.000 palestins morts en deu mesos en l'ocupació a Gaza, segons el Ministeri de Salut

El Ministeri de Salut de Gaza ha xifrat en 40.005 els palestins morts en deu mesos des de l'inici de l'ocupació a Gaza per part de l'exèrcit d'Israel. Segons el ministeri controlat per Hamàs, també hi ha 10.000 persones desaparegudes. De les víctimes mortals, 16.456 són menors d'edat, el que representa un 33% del total. El govern palestí també xifra en 92.401 les persones ferides des de l'ofensiva israeliana. L'alt comissionat de l'ONU pels drets humans, Volker Türk, ha demanat un alto al foc i treballar per la solució dels dos estats. "Aquesta situació inimaginable es deu sobretot al repetit incompliment de les normes de la guerra per part de les forces de defensa israelianes", ha dit Türk en un vídeo a X.

El president palestí, Mahmud Abás, es troba a Turquia per negociar un alto al foc. Des del parlament turc, Abás ha confirmat que es desplaçarà a Gaza. "No ens queda cap via de solució. Per això, jo i tots els membres del govern palestí hem decidit anar a Gaza, i això és el que farem", ha assenyalat.