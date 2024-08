Andorra vol cobrar als vehicles estrangers que circulin per les seves carreteres

Andorra vol que els vehicles estrangers paguin per circular per les seves carreteres. Per això, el govern del Principat planeja implementar una taxa en forma de vinyeta, el preu de la qual variarà segons l'època de l'any, concretament en funció de si la temporada turística és alta o baixa. La mesura té l'objectiu de reduir la massificació en el país, que l'any passat va rebre 9,3 milions de visitants.

L'executiu que lidera Xavier Espot considera que el país està arribant al límit de la seva capacitat, la qual cosa posa en risc els seus recursos naturals. En aquest sentit, Andorra va tancar el 2023 amb 85.330 habitants i la densitat de població mitjana és de 181 persones per quilòmetre quadrat, dues xifres molt altes i que augmenten cada any en un territori que té 12 quilòmetres de punta a punta.

Per això, el govern andorrà, en mans del partit liberal i de centredreta Demòcrates per quarta legislatura consecutiva, va aprovar a finals de juliol un projecte de llei per al creixement sostenible i el dret a l'habitatge, una altra de les problemàtiques que pateix el Principat des de fa anys. De fet, la norma permetrà l'expropiació temporal de pisos buits i prohibirà l'obtenció de noves llicències d'habitatge d'ús turístic.

Impost en forma de vinyeta, com a Suïssa

El nou impost per l'ús de la xarxa viària s'engloba dins d'aquesta proposta legislativa. Encara està en una fase inicial i l'executiu d'Espot ha anunciat que consensuarà els detalls amb el sector turístic i el del comerç, els principals damnificats per l'impost. No obstant això, ja hi ha diversos aspectes clars: la taxa s'implementarà a través d'una vinyeta, un sistema comú en diversos països d'Europa, com Suïssa, Àustria i Eslovènia.

Consisteix en un adhesiu o segell que es col·loca al parabrisa d'un vehicle per indicar que s'ha pagat la tarifa corresponent. En aquest cas, el preu variarà segons la temporada turística. No obstant això, encara no s'ha decidit si s'establirà un import per un període específic (una setmana, un mes o un any) o un pagament per cadascun dels viatges que es realitzin.

Discriminacions

Un altre imperatiu és que s'aplicarà a "tots els vehicles estrangers", sense cap excepció, han reiterat diversos membres del govern. Això inclouria als 1.500 treballadors transfronterers que viuen a Espanya, així com als habitants del Pirineu que van al Principat per qüestions mèdiques

Davant aquestes possibles discriminacions, el ministre de Turisme, Jordi Torres, ha aclarit que encara hi ha marge per establir especificitats. El que sí que ha assegurat és que no hi haurà distinció entre els turistes que accedeixen en un vehicle particular per passar el dia i els pernocten en establiments hotelers del país.