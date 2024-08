El comitè de seguretat sanitària de la UE veu “baix” el risc de propagació de la verola del mico

El comitè de seguretat sanitària de la Unió Europea veu “baix” el risc de propagació de la nova variant de la verola del mico a la població general, i descarta promoure el tancament de fronteres o la vacunació de la població. Així ho ha informat el ministeri de Sanitat, que ha participat a una reunió d’aquest comitè a través del seu director general de Salut Pública, Pedro Gullón.

Les recomanacions de la UE es mantenen per ara similars a les emeses per l’Organització Mundial de la Salut i el Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC). Els majors riscos es veuen entre la població amb “contacte estret” amb casos diagnosticats. En tot cas, no es descarta l’aparició de casos “importats”.

Segons el Ministeri de Sanitat, Espanya compta actualment amb un stock de vacunes de 500.000 dosis, que poden arribar a utilitzar-se a 1/5 de dosi per via intraepidèrmica i arribar gairebé als 2 milions de dosis. A més, hi ha capacitat per adquirir-ne de noves a través de la compra conjunta europea.