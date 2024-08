Borrell diu que l'acord entre PSC i ERC "assumeix post mortem" el "relat del procés"

El cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, diu que l'acord entre PSC i ERC per la investidura de Salvador Illa "assumeix post mortem" el "relat del procés", així com "un canvi de paradigma al sistema de finançament". En una entrevista a 'El País', destaca "l'efecte pacificador molt positiu" de mesures com els indults o l'amnistia. Sobre el finançament singular per Catalunya, el socialista assegura que no hi ha infrafinançament "en relació amb les altres autonomies", tot i això, reconeix que l'acord en matèria econòmica és "un salt cap a la sobirania fiscal de Catalunya". Pel que fa a política internacional, Borrell alerta que la "unitat europea" sobre Ucraïna "s'està esquerdant". "Bàsicament" per Hongria, "però no només", indica.

Creu que l'atac de l'exèrcit ucraïnès a territori rus és un cop greu a la narrativa de Putin". "Kíiv considera que estem disposats a ajudar-lo a defensar-se, però no a atacar. Per això ho han fet pel seu compte", assenyala.

Sobre el conflicte a Gaza, l'alt representant de la UE en afers exteriors diu que el risc sobre que s'expandeixi regionalment és "alt". "S'han fet esforços diplomàtics per fer seure les parts a negociar i evitar una resposta de l'Iran. Però les declaracions d'alguns membres del Govern de Netanyahu, el més dretà de la història, en mans d'extremistes ultraortodoxos, no ajuden", assenyala.

Pel que fa al posicionament dels països vers aquesta guerra, Borrell manifesta que "a Europa és hora de passar de les paraules als fets" i remarca que "la resposta europea ha estat tèbia, a remolc dels Estats Units".

Fixant-se en les darreres eleccions de Veneçuela, Borrell torna a demanar que Nicolás Maduro presenti les actes electorals que "provin els resultats".