L'OMS nega que la verola del mico sigui "la nova covid"

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) nega que la verola del mico sigui "la nova covid" i assegura que Europa "sap com controlar" la propagació del virus. En un comunicat, el director general de l'OMS a Europa, Hans Henri P. Kluge, recorda que, des del 2022, Europa coneix els "passos a seguir" per frenar el virus i diu que l'actual situació d'alerta per la nova variant dona al continent "l'oportunitat" de reforçar la vigilància i els diagnòstics, així com la informació "basada en la ciència i no en la por". Així, demana a Europa "actuar amb solidaritat" amb les regions africanes afectades. El missatge de l'OMS arriba el mateix dia que el ministeri de Sanitat es reuneix amb les comunitats autònomes per abordar la situació a l'Estat.

En el text, el director general de l'OMS a Europa reitera que la necessitat d'una "resposta coordinada" és més "gran" a Àfrica i demana "treballar directament" amb les regions afectades. "El 2022 la mpox ens va ensenyar que es pot propagar ràpidament arreu del món, podem i tenim l'obligació de monitorar el virus conjuntament, arreu de les regions i continents", sentencia.