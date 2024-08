Una exsecretària nazi, jutjada per complicitat en la mort de 10.505 presos

Mecanografiar les actes, cursar comandes de gas letal, portar el registre de morts i escriure cartes d’un camp de concentració és incórrer en complicitat a la maquinària de l’aparell d’extermini nazi. No importa que la condemna es confirmi quan la persona processada té ja 99 anys i que els fets imputats fossin comesos quan en tenia 18: l’assassinat no prescriu i els crims del nazisme, tampoc.

Sota aquestes premisses, el Tribunal Suprem alemany va ratificar la condemna a dos anys de llibertat vigilada contra Irmgard Furchner per complicitat en la mort de 10.505 presos del camp de Stutthof, a la Polònia ocupada. És una condemna ajustada al Codi Penal per a menors, ja que l’ara imputada no havia arribat llavors a la majoria d’edat. És la primera condemna en ferm contra personal civil empleat en un camp nazi.

El seu era un dels anomenats "processos tardans" oberts contra acusats no de participació directa en els assassinats del nazisme, sinó de complicitat. Porten implícits un missatge contra el revisionisme neonazi, amb unes sentències simbòliques, però de gran rellevància per a les víctimes o els seus successors. Cada un d’aquests judicis han generat polèmica, perquè els seus detractors els veuen com una tortura inhumana per en aquest cas una dona gairebé centenària, que no arriben a ingressar a presó, per raons d’edat.