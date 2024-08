La guàrdia costanera veu improbable trobar supervivents del naufragi de Sicília

La guàrdia costanera italiana continua treballant per trobar les sis persones desaparegudes en el naufragi d’un iot de luxe amb bandera britànica dilluns passat davant les costes de Porticello, a Sicília. Almenys cinc vaixells patrulla i un helicòpter van participar ahir en les tasques de recerca, mentre els bussejadors continuen mirant d’accedir a l’interior de l’embarcació, situada prop de 50 metres de profunditat. "Per descomptat, no excloem que no siguin a l’interior, però sabem que es va enfonsar ràpidament", va assegurar el portaveu de la guàrdia costanera, Vincenzo Zagarola, que va reconèixer que les possibilitats que algun d’ells continuï amb vida són molt limitades. "Creiem que encara estan dins del vaixell, aquesta és la nostra dura impressió".

Les tasques de rescat s’han vist retardades per la gran quantitat d’objectes que bloquegen els accessos, així com per la profunditat a què es troba el vaixell, que impedeix als bussejadors mantenir-se més de 12 minuts sota l’aigua. "Els espais dins de l’embarcació són molt reduïts i si trobes un obstacle és molt complicat avançar, igual com és molt difícil trobar rutes alternatives", va explicar el cap de comunicacions dels serveis de rescat italians, Luca Cari, a l’agència italiana Ansa. Els bombers han aconseguit obrir una bretxa al casc del vaixell, fet que confien que els permeti accedir a les cabines i confirmar si els sis desapareguts estan a l’interior.

Entre ells es troba el multimilionari britànic Mike Lynch, conegut com el "Bill Gates britànic" per la seva implicació en el sector tecnològic a través de l’empresa de software Autonomy, que va ser venuda el 2011 a la multinacional nord-americana Hewlett Packard per prop de 10.000 milions d’euros. A més de Lynch, es busca la seva filla Hannah, de 18 anys, així com el president del banc Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, i a la seva dona, Judy Bloomer. Chris Morvillo, un advocat de la firma Clifford Chance, també és entre els desapareguts, junt amb la seva dona. Quatre d’ells tenen nacionalitat britànica i els altres dos són nord-americans.

El iot de luxe, batejat amb el nom de Bayesian, es va enfonsar davant la costa siciliana poc abans de l’alba de dilluns a causa d’una sèrie d’infortunis, inclosa l’aparició d’una màniga marina a causa del temporal. A bord es trobaven 22 persones, entre elles 12 passatgers i 10 membres de la tripulació. El cos d’una d’elles, el cuiner del vaixell Recaldo Thomas, va ser localitzat poc després, mentre que les altres 15 persones es troben sanes i estàlvies. "Mai havia vist un vaixell d’aquesta mida enfonsar-se tan ràpidament. En pocs minuts no quedava res. Llavors vam veure la barca amb els 15 passatgers", va explicar a The Guardian Karsten Borner, el capità del vaixell que va assistir al Bayesian durant el naufragi.

Entre els supervivents hi ha la dona de Lynch i propietària de l’embarcació, Angela Bacares, així com una de les sòcies del multimilionari en la firma Invoke Capital, Charlotte Golunski, que estava amb el seu marit i la seva filla d’un any. Tots tres es trobaven a la coberta del iot fet que els va salvar la vida.