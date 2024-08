Els Obama es bolquen en la campanya de Kamala Harris: “L’esperança està tornant”

Barack i Michelle Obama s’han bolcat aquesta matinada en la campanya per la presidència dels Estats Units de la demòcrata Kamala Harris, que s’enfrontarà en els comicis a Donald Trump. En discursos a la convenció del partit a Chicago, els Obama han reivindicat Harris com l’exemple de “l’esperança” i d’uns Estats Units que volen ser “millors”. “La gran majoria de nosaltres no vol viure en un país amargat i dividit”, ha afirmat l’expresident Obama. “Volem una cosa millor, volem fer-ho millor, i l’alegria i emoció que veiem en aquesta campanya ens demostra que no estem sols”, ha afegit. “Hi ha quelcom màgic a l’aire, el poder contagiós de l’esperança”, ha indicat Michelle Obama, concloent que “l’esperança està tornant”.

Els Obama també han carregat contra el candidat republicà, Donald Trump. Segons Barack Obama, el republicà només veu el poder com “un mitjà per aconseguir els seus objectius” personals. “No li importa que les dones perdin les seves llibertats reproductives perquè no afecta la seva vida”, ha remarcat.

Obama ha destacat que els Estats Units estan preparats per la presidència de Harris i no es poden permetre quatre anys més de Donald Trump. “Ja vam veure aquesta pel·lícula, i ja sabem que les seqüeles sovint són encara pitjor”, ha advertit.