La Xina anuncia una investigació contra les importacions de productes làctics procedents de la UE

El Ministeri de Comerç de la Xina ha anunciat que obre una investigació contra les importacions de làctics provinents de la UE. El país asiàtic analitzarà si productes com la llet van rebre subvencions, en concret en les importacions entre l'abril del 2023 i el març del 2024 i se centrarà en els "danys" que aquestes van provocar al sector xinès entre 2020 i 2024. La investigació arriba arran d'una denúncia de l'Associació de la Indústria Làctia de la Xina, la patronal del sector. Per la seva banda, la Cambra de Comerç de la UE a la Xina ha avançat que seguirà tot el procediment i espera que aquest es faci de manera "justa i transparent". També ha demanat a les empreses europees afectades que "cooperin al màxim" amb la investigació.

En el comunicat, la Cambra de Comerç de la UE a la Xina ha lamentat que els "instruments de defensa comercial" estiguin obtenint com a resposta "la mateixa moneda per part del govern receptor". En aquest sentit, la decisió de la Xina arriba l'endemà que la Comissió Europea (CE) hagi anunciat aranzels als cotxes elèctrics provinents del país asiàtic. Sobre la taula també hi ha la possibilitat que tinguin aranzels les importacions europees de productes elaborats amb carn de porc.